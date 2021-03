Rudolstadt. Am Internationalen Tag gegen Rassismus hingen in einigen Schaufenstern in Rudolstadt und an einem Haus Plakate mit der Aufforderung „Aufstehen gegen Rassismus“. Die Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“ ruft damit laut einer Pressemitteilung die Bürger der Stadt, Schulen, Geschäfte, Verwaltung und Firmen auf: „Bekennen auch Sie Farbe! Setzen Sie ein Zeichen gegen Rassismus! Zeigen Sie Respekt und Mitmenschlichkeit! An diesem Gedenktag und darüber hinaus.“