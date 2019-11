Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeit zur Besinnung

Am Mittwoch war laut Kalender wieder Buß- und Bettag. Der Tag wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts als allgemeiner und fester Feiertag an einem Mittwoch eingeführt. Er liegt vor dem Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Er war ein Aufruf zur Besinnung, der die Bevölkerung auf Grund von Notständen und Gefahren zur Buße und zum Gebet aufrief, auch um Missstände zu ändern. Für Thüringen wurde er 1995 als arbeitsfreier Tag abgeschafft. Damit sollte die neu geschaffene Pflegeversicherung finanziert werden.

Leicht wird bei dieser Entwicklung vergessen, daß Buße ursprünglich, nicht wie beim alten Hiob der Bibel, Trauer in Sack und Asche meint. Das Wort Buße kommt von dem Griechischen „Metanoia“. Dies appelliert direkt an unseren Verstand und lädt zum Umdenken ein! Wie dringend unsere Bereitschaft, neue Wegen zu denken und zu gehen auch heute nötig ist, sehen wir auf Schritt und Tritt in unserem Alltag! Diese Notwendigkeit können wir auch nicht durch eine Volksabstimmung wie beim Bußtag abschaffen; sie wird uns immer wieder einholen! Nicht nur durch den Klimawandel und die neue Bewegung bei Schülern und Studenten. Auch die Gesundheitssendungen im TV oder die Beratung beim Hausarzt legen uns Umdenken ans Herz. Bereits zehn Jahre vor dem Fall der Mauer hatten wir mit „Schwerter zu Pflugscharen“ und Friedensgebeten begonnen. Die Friedensdekade auch in diesem Jahr umfasst die Tage vom 10. November bis Bußtag und lädt ganz praktisch zum Umdenken, zur Schaffung eines Friedensklimas ein.

Morgen steht im Kalender Totensonntag, bei Christen auch Ewigkeitssonntag. Die Nähe vom Bußtag zum Totensonntag will uns nicht Angst machen vor dem Sterben. Aber sie kann uns daran erinnern, daß unser irdisches Leben endlich ist. Jeder Mensch ist für sein Denken und Umdenken selbst verantwortlich. Ein Satz der Bibel lautet dazu: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.“