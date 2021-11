Zeugnisse jüdischen Lebens in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Goethe-Gesellschaft lädt für Mittwoch, 17. November, in die Stadtbibliothek Rudolstadt ein.

Die Judaica-Sammlung gehört zu den kulturgeschichtlich wertvollsten Beständen im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg. Am Mittwoch gibt es dazu einen Vortrag, teilt die Goethe-Gesellschaft mit.

Mehr als 35 Objekte aus dem 18. Jahrhundert, darunter 15 einzigartige synagogale Textilien, zahlreiche Bücher, zwei Thorarollen, vier Gebetstafeln und einige Handschriften, zeugen vom religiösen Leben der kleinen jüdischen Gemeinde in Rudolstadt. Die wertvollen Exponaten gehörten zur Ausstattung des Synagogenraumes, der sich in einem Wohnhaus am Markt befand. Noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten gelangte die Sammlung auf die Heidecksburg, wo sie sicher verwahrt werden konnte. „Mittlerweile zeigt sich die Einzigartigkeit der Rudolstädter Judaica“, heißt es in einer Mitteilung. Im deutschsprachigen Raum hat sich aus dem 18. Jahrhundert keine vergleichbare Hinterlassenschaft einer jüdischen Gemeinde erhalten.

Lutz Unbehaun wird am Mittwoch, 17. November, ausgehend von dem wertvollen Sammlungsbestand das jüdische Leben in der Residenzstadt sowie im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt beleuchten. Beginn ist um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Rudolstadt. Gäste sind herzlich willkommen.