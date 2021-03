Zeutscher Tunnel passt und wackelt nicht

An seinem vorgeschriebenen Platz unter der Strecke der Saalebahn in Zeutsch liegt bereits seit Montag der 560 Tonnen schwere Fußgängertunnel aus Stahlbeton. Er war vor Ort vormontiert und in der Nacht mit einer Hydraulikpresse eingeschoben worden. Inzwischen ist der Bahndamm wieder aufgefüllt und verdichtet. Am Dienstag wurde Schotter aufgebracht, als nächstes folgen die Gleise, die an dieser Stelle ausgebaut waren. Ab Donnerstag Nachmittag soll der Verkehr auf der Saalebahn wieder rollen. Die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer entsteht im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung Zeutsch der B 88. Über 30 Millionen Euro werden dafür aufgewendet.