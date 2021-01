Zeutscher "Wiedbachspatzen" kehren im Februar heim

Marco Henniger (links), Heizungs- und Sanitärinstallateur der Könitzer Firma INfUM-GmbH, und Hausmeister Karsten Pfeifer begutachten den umgebauten Sanitärbereich im Kindergarten Zeutsch. Im nächsten Monat sollen die kleinen "Wiedbachspatzen" ihr gewohntes Domizil wieder in Besitz nehmen.

So etwas wie verspätete Vorfreude macht sich bei den 27 "Wiedbachspatzen" des Zeutscher Kindergartens breit. Zwar wurde aus den angepeilten zwölf Wochen Asyl im neun Kilometer entfernten Kindergarten Engerda fast ein halbes Jahr, jetzt aber ist die Heimkehr ins gewohnte Domizil in Sicht. "Die zweite Februarhälfte dürfte ein realistischer Termin für den Wiedereinzug sein", sagte Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) bei einem Vor-Ort-Termin am Montag.

Der Fußboden ist fertig, das Linoleum verlegt. Im vergrößerten Sanitärbereich ist Installateur Marco Henniger mit den letzten Handgriffen beschäftigt, Hausmeister Karsten Pfeifer sorgt sich um Fußbodenleisten und letzte Kleinigkeiten in den Gruppen- und Schlafräumen. Elektrik und Heizung funktionieren, die Trennung des Kindergartens vom Vereinsbereich der alten Schule, der sich im Obergeschoss des Gebäudes befindet, ist vollzogen. "Es geht jetzt im Wesentlichen noch um Formalien, die für die Betriebsgenehmigung notwendig sind", sagt der Bürgermeister. Brandschutz, Telefonanlage, in der Art. Die Bauberatung vom Donnerstag mit Planerin Cornelia Danz stimme ihn optimistisch, dass alles klappt, so Dietzel.

Er hat versucht, die betroffenen Eltern und die Johanniter Unfallhilfe als Träger der Einrichtung so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Immer wieder hatte es Verzögerungen im Bauablauf gegeben. Erst musste der Hauptanschluss neu verlegt werden, dann gab es Lieferschwierigkeiten bei Innentüren und Brandschutzrollos, zuletzt musste der schadstoffbelastete Fußboden komplett ausgetauscht werden.

Das alles verzögerte die Arbeiten nicht nur, sondern verteuerte sie auch. Eine endgültige Summe mag Dietzel noch nicht nennen, aber eine halbe Million Euro dürfte für den gesamten Umbau nicht reichen. Immerhin: Die Kapazität des Kindergartens Zeutsch wurde deutlich erweitert. Statt bisher 25 sollen dort künftig bis zu 35 Kinder betreut werden.