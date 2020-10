Zeutscher „Wiedbachspatzen“ müssen sich in Geduld üben

Nichts war es mit den prognostizierten zwölf Wochen Bauzeit für den Kindergarten in Zeutsch. Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss der Alten Schule sind nicht nur teurer geworden, sie werden auch länger dauern. „Wir peilen jetzt den 15. Dezember als Termin für die Wiedereröffnung an“, sagte Marcel Knauer (Freie Wähler), Erster Beigeordneter der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, am Donnerstag dieser Zeitung.

Solange müssen sich die 27 „Wiedbachspatzen“ noch gedulden, die im Sommer das Gebäude in Zeutsch leergezogen hatten und mit Sack und Pack in das neun Kilometer entfernte Engerda umgezogen waren. Das Hinbringen und Abholen übernehmen die Eltern, zum Teil hätten sich Fahrgemeinschaften gebildet, so Knauer, der selbst in Zeutsch zu Hause ist.

Unvorhergesehene Arbeiten und Lieferschwierigkeiten bei Firmen

Grund für die Verzögerungen sind unvorhergesehene Arbeiten, wie die Neuverlegung des Hauptanschlusses, aber auch Lieferschwierigkeiten bei einigen Firmen. Dabei geht es vor allem um Innentüren und Brandschutzrollos. Trockenbauer und Heizungsbauer hätten ihre Arbeiten fast abgeschlossen, auch die Maler sind im Objekt, berichtete Knauer am Dienstagabend im Gemeinderat. Der Bauhof der Gemeinde werde in die Arbeiten einbezogen. Parallel dazu arbeite man an einer neuen Betriebserlaubnis für das Objekt. Statt bisher 25 sollen dort künftig bis zu 35 Kinder betreut werden.

Im Haushalt ist die Kapazitätserweiterung des Kindergartens mit rund 440.000 Euro die größte Einzelinvestition der Gemeinde in diesem Jahr. Umgebaut wird der komplette Sanitärbereich, aus ehemaligen Fluren sollen Gruppenräume werden. Der Kindergartenbereich wird von der Vereinsetage im Obergeschoss getrennt, die einen eigenen Zugang erhält. Auch die Elektrik und die Heizung werden bei der Gelegenheit erneuert. Im Juni hatte der Gemeinderat Mehrkosten von 65.000 Euro zugestimmt, die durch eine Tilgungsaussetzung finanziert werden sollen.