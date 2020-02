Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Besuch bei den Bad Bankenburger Lesemäusen

Lesen bildet ungemein und stärkt die Seele, so schrieb es Voltaire. Collin, Hannes, Lina, Hannah, Saskia sind hochkonzentriert, als sie ihre Texte vorlesen. Die Lesemäuse haben sie wieder in Beschlag genommen, die Lese-Insel auf dem Marktplatz in Bad Blankenburg.

Lesen ist für sie „cool“ und es ist dabei völlig egal, in welche Geschichten sich die Kinder hineinträumen können. Alle lieben Bücher. Es macht ihnen Spaß, spannende Geschichten über ihre Lieblingshelden zu hören, bunte Bilder in Comics zu bestaunen und sich in anderen Welten hineinzuversetzen.

Die Truppe gehört einer Spezies an, welche in manchen Gegenden bereits als ausgestorben gilt. Nicht aber in der Fröbelstadt. Wer behauptet, Kinder von heute würden nicht mehr lesen, hat sich getäuscht, zumindest, was diese Mädchen und Jungen anbelangt.

Mit dem Buch auf Abenteuerreise gehen

„Jedes Buch ist wie ein Abenteuer“, sagt Hannes, „mit dem man auf die Reise geht“. Deshalb freut sich der Achtjährige aus Rudolstadt auch alle 14 Tage wieder darauf, nach Herzenslust in den Büchern zu schmökern und sich in der Sofaecke mit seinen Freunden über Gelesenes austauschen zu können.

Unter Leitung von Margit Exel studieren sie Geschichten ein und treten damit später in Schulen, Kindergärten und vor interessierten Besuchern in der Lese-Insel auf. Heute machen sie sich mit einer Geschichte vertraut, welche sich die Chefin ausgedacht hat. Sie spielt in einem fiktiven Ort in Thüringen. Bei „Abenteuer in Hartau“ stehen die „Freundschaft und gegenseitiges Verständnis“ im Fokus.

Die Lese-Insel sei ein Ort, wo man lesen, spielen und spannende Sachen machen könne – aber auch entspannen, meinen Lina und Saskia. Während die 14-jährige Hannah zu den „alten Hasen“ bei den Lesemäusen zählt, sind die anderen Neulinge. Sie staunen, schauen, suchen, hören, fragen und beantworten – hoch motiviert durch Margit Exels vielfältig variierende Stimme.