Zu warm und zu nass: Witterungsrückblick auf den August in Saalfeld-Rudolstadt

Neuhaus. Viele Hundstage und trotzdem fünftwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. So war das Wetter im August im Landkreis.

Ja, das war er nun, der Sommer 2023, aus bürokratischer Sicht jedenfalls. Zum meteorologischen Herbstbeginn werden allerdings noch einige Sommertage oder zumindest sommerliche Tage anstehen.

Viele wollen es nicht wahrhaben – es war jedoch der fünftwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn, auch hier oben auf dem Rennsteig mit einer Durchschnittstemperatur von 15,5 Grad, genauso wie 2015. Es sind einfach Messwerte, Zahlen und somit Fakten. Man hat den Eindruck das nur noch das Negative, in dem Fall die kalten Tage, wahrgenommen wird und alles Positive hinten runterfällt.

12 bis 13 Hundstage

Von den 92 Tagen des meteorologischen Sommers waren nur 12 bis 13 Tage wirklich zu kalt, der verbleibende Rest von über 85 Prozent normal sommerlich oder eben deutlich zu warm. Natürlich, solch Hundstage wie in diesem Jahr hatten wir schon lange nicht, zuletzt 1987. Da war es noch etwas frischer, aber bei weitem nicht so feucht.

Wolkenspektakel am Himmel über Neuhaus. Foto: RUEDIGER MANIG

In der ersten Dekade täglicher Niederschlag, Tief Xan bescherte uns am 2. August mit 39 Liter pro Quadratmeter die Tageshöchstmenge des Monats. Und es ging frisch und munter weiter, bereits am 6. August war das Niederschlagssoll des August erreicht, und das alles in erwärmter Subpolarluft. Der 7. August mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad Celsius und einem Maximum von nur 10,5 Grad der kälteste Tag des Monats. Die Niederschlagssumme der ersten Dekade bei 130 Liter pro Quadratmeter, der bisherige Höchstwert für diesen Zeitraum wurde verdoppelt.

Am Ende der ersten Dekade begann sich dann die Großwetterlage umzustellen, die seit über zwei Wochen anhaltende zyklonale West/Nordwestlage ging zu Ende.

Die zweite Dekade des letzten Sommermonats wurde eine Rekorddekade. An allen Tagen stieg die Temperatur auf über 20 Grad und bis auf einen sogar recht deutlich. Das gab es bisher noch nicht. Und mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad Celsius wurde es die wärmste zweite Augustdekade seit Aufzeichnungsbeginn, eine Abweichung von über 6 Grad. Dazu mit 78 Stunden dreimal so viel Sonnenschein wie in der ersten Dekade, was will man mehr.

Gleich drei Gewitter am 16. August

Natürlich verlief diese Dekade nicht ganz störungsfrei. An fünf Tagen konnten wir Gewitter registrieren, das Beeindruckenste in der Nacht vom 16. zum 17. August. Von Süden/Südwest kam ein großer Gewitterkomplex herangezogen, ein sogenanntes mesoskaliges konvektives System (MCS). Ab 2 Uhr überquerten uns nacheinander drei eingelagerte Gewitter, die Niederschlagssumme belief sich auf 38 Liter pro Quadratmeter, geringfügig weniger als bei Tief Xan.

An den folgenden Tagen wurde es sehr schwül, Taupunkte von 18 bis 20 Grad. Es war schon krass und eine Belastung für alle Mitmenschen mit Herz- und Kreislaufproblemen. Am 19. und 20. August die wärmsten Tage des Monats, Maximum jeweils 27,8 Grad, die Tagesmittel dabei 22,4 Grad und 21,4 Grad. Zum meteorologischen Sommerende dann allerdings nochmals Tiefdruckeinfluss, recht frische maritime Polarluft aus NW/N, am 28. August ein Maximum von nur 12 Grad, die Tiefsttemperaturen an den beiden folgenden Tagen bei 7,2 Grad.

Der August 2023 wurde mit einer Durchschnittstemperatur von 15,5 Grad sechzehnwärmster seit mindestens 1940, Spitzenreiter bleibt unangefochten der August 2003 mit 18,5 Grad. Die Niederschlagssumme am Ende des Monats bei 218 Liter pro Quadratmeter – und damit ein neuer Rekord, der bisherige lag bei 216 Liter pro Quadratmeter (2010). Allein bei der Sonnenscheindauer ein kleines Minus, 161 Stunden bedeuten 89 Prozent vom klimatologischen Mittelwert.