Zugverkehr auf der Saalbahn eingeschränkt

Halle/Saalfeld-Rudolstadt. Gleisarbeiten sorgen ab 21. Februar an für Einschränkungen bei Abellio-Zügen zwischen Halle und Erfurt sowie zwischen Leipzig und Erfurt und Jena.

Wegen Gleiserneuerungsarbeiten kommt es ab Montag, 21. Februar, bis einschließlich Sonntag, 20. März, zu Einschränkungen im Abellio-Zugverkehr zwischen Halle und Erfurt sowie zwischen Leipzig und Erfurt und Jena.

Aufgrund der Bauarbeiten kann der Streckenabschnitt zwischen Weißenfels und Naumburg in diesem Zeitraum nur eingleisig befahren werden. An diesen Tagen verkehren die Züge der Regionalbahnlinien RB 20 Leipzig – Erfurt – Eisenach und RB 25 Halle – Jena – Saalfeld auf diesem Streckenabschnitt zwischen etwa 5.30 und 22.30 Uhr nicht.

Fahrgäste können in diesem Streckenabschnitt die Züge der Linie RE 16 Halle – Erfurt nutzen. Diese halten zusätzlich in Leißling.

Frühere Abfahrten und Busse im Schienenersatz-Verkehr

Darüber hinaus verkehren alle zwei Stunden Busse im Schienenersatz-Verkehr zwischen Naumburg und Weißenfels ohne Halt in Leißling. Diese Busse stellen die Verbindung zwischen den Zügen der RE 17 Erfurt – Naumburg und den Zügen der RB 20 und RB 25 von und bis Weißenfels her.

Durch die Sperrung kommt es im weiteren Verlauf der Strecken zu Anpassungen im Fahrplan. Die Züge der Regionalexpresslinie RE 15 fahren von Saalfeld in Richtung Jena früher ab, als im Fahrplan vorgesehen, um in Jena den Anschluss an die ebenfalls früher verkehrenden Züge der Linie RE 18 in Richtung Halle zu gewährleisten.

