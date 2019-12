Zur Vorstandswahl 2000 brannte der „Polylux“

Niemand hätte gedacht, dass es 20 Jahre dauern würde. Doch nun ist es vollbracht: Das Flurneuordnungsverfahren in Kleingeschwenda ist abgeschlossen. Am Freitag dankten Gerit Cöster und Ralf Prüger vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation im Sitzungssaal der Feuerwehr Kleingeschwenda den anwesenden Mitgliedern der Teilnehmergesellschaft Horst Haun, Hans-Jürgen Arnold, Günther Eberhardt, Dieter Wohlfarth und Helmut Meinhardt.

Ja, es habe lange gedauert, erklärte Cöster: „Es ist toll, dass alle so lange durchgehalten haben.“ Allein die Grundbucheinträge hätten lange gedauert. Verzögerungen habe auch die Personalsituation im Amt in Gera hervorgebracht. „Vor 25 Jahren waren wir noch 95 Leute, jetzt sind wir nur noch 65“, erklärte Cöster.

Prüger zeichnete noch einmal die zurückliegenden 20 Jahre nach. Zur ersten Aufklärungsveranstaltung im November 1997 seien nur neun Teilnehmer erschienen. 1999 sei dann der Beschluss zur Flurneuordnung getroffen worden. Zur Vorstandswahl im Jahr 2000 habe es noch keinen Beamer und keinen Laptop gegeben, stattdessen einen Projektor der DDR-Marke „Polylux“, erzählte Prüger, „und der ist dann auch noch abgebrannt“.

Die Neuordnung umfasste insgesamt 205 Hektar. Betroffen waren 404 Flurstücke mit 137 Grundstückseigentümern. Ziel der Neuordnung war die Schaffung von neuen Wegen in der Agrar- und Waldlandschaft um Kleingeschwenda. „Landwirtschaftliche Wege sind die Lebensadern im ländlichen Raum“, erklärte Cöster. Zwischen 2002 und 2003 seien sechs Wege mit einer Gesamtlänge von 3,5 Kilometern geschaffen bzw. umgebaut worden, so Prüger weiter. So wurde der Weg überm Steinhügel und auch der Karlshausweg umgebaut. Notwendig sei die Flurbereinigung auch gewesen, da etwa die Milchviehanlage in der Müntzer-Siedlung zu DDR-Zeiten ohne Rücksicht auf die Grundstücksflächen errichtet wurde.

Elf Grundstücksbesitzer verzichteten auf ihre Grundstücke, erläuterte Prüger, und wurden mit Geld abgefunden. Zudem habe es sieben Widersprüche gegeben, denen aber in Verhandlungen abgeholfen werden konnte. „Wir mussten keine Gerichte bemühen, was nicht immer gelingt“, sagte Prüger. Auch Horst Haun konnte erklären: „Am Ende sind sie alle zufrieden.“