Zurück in die Normalität: Rudolstadt öffnet Einrichtungen

Blick auf einen Teil des Ensembles der Thüringer Bauernhäuser in Rudolstadt. Hier öffnet das Museum wieder am 5. Juni.

Rudolstadt. Mit der stark sinkenden Inzidenzzahl von Corona-Erkrankungen im Landkreis blühen zunehmend kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen wieder auf.

Auch die Stadt Rudolstadt hat bereits mit der Tourist-Information die erste nachgeordnete Einrichtung wieder normal geöffnet. Weitere städtische Einrichtungen und Institutionen folgen.

Am 2. Juni findet der Wochenmarkt auf dem Rudolstädter Markt und der Marktstraße wieder in vollem Umfang statt. Am Samstag, 5. Juni, folgen Stadtbibliothek, Schillerhaus mit Museum und Außengastronomie, das Museum in den Bauernhäusern, der Saalemaxx-Außenbereich sowie der Bürgerservice im Rathaus.

Das Rudolstädter Freibad öffnet am Montag, 7. Juni, in seine Badesaison. Alle Öffnungsschritte sind von der Inzidenzzahl im Landkreis abhängig.