Zurück in Saalfeld mit „Dreams, Love, Tango“: Melodien für die Seele

Saalfeld. Duo „Sing Your Soul“ mit Klarinetten und Konzertakkordeon in der Johanneskirche Saalfeld

Nach dem großen Erfolg im Sommer 2019 in Saalfeld ist das Duo „Sing Your Soul“ mit seiner exotischen Kombination mehrerer Klarinetten mit dem Konzertakkordeon wieder bei den „Saalfelder Abendmotetten“ am 26. Juli in der Johanneskirche zu Gast. Meike Salzmann (Akkordeon) und Ulrich Lehna (Klarinetten) aus Schleswig-Holstein präsentieren in Saalfeld ihr Programm „Dreams, Love, Tango“. Beseelte Musik in besonderen Zeiten mit Melodien zum Träumen. Die klassischen Werke „Romeo und Julia“, „Gebet an den Mond“, musikalische Reisen nach Argentinien, Frankreich und Italien erklingen gefühlvoll und virtuos - dazu vertonte Gedanken zum Thema Frieden, Glaube, Liebe und Hoffnung, die durch spannende Moderationen bereichert werden. Natürlich darf auch Klezmermusik im Stile Giora Feidmans nicht fehlen. In den vergangenen Jahren war das Duo in diversen Kammermusikreihen und auf Festivals zu Gast. Höhepunkt war der Auftritt als einziges deutsches Duo 2018 beim „World Clarinet Festival“, dem wohl renommiertesten Klarinettenfestival der Welt, das im Wechsel jährlich in den USA und in Europa stattfindet. Mehr Informationen unter sing-your-soul.jimdofree.com

Mittwoch, 26. Juli, 20 Uhr,Johanneskirche Saalfeld