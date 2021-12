Zusammenstoß auf Kreuzung in Saalfeld

Saalfeld Ein Vorfahrtsfehler führte auf der Kreuzung am Abzweig Arnsgereuther Straße zum Unfall.

Am Dienstagnachmittag kam es in Saalfeld auf der Kreuzung am Abzweig Arnsgereuther Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW fuhr auf der vorfahrtsberechtigten Arnsgereuhter Straße in Richtung Neuhaus am Rennweg.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault, der aus Richtung Krankenhaus kam.

Verletzt wurde niemand. Beide Autos wurden beim Zusammenprall beschädigt.

Die Polizei nahm die Unfallstelle auf. Die Kreuzung war kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

