Zuschauen oder selbst mitmachen im Theater Rudolstadt

Rudolstadt/Saalfeld. Kinder- und Jugendangebote starten bereits im September.

Ob BücherBühne, Kinderliederkonzert, Schnupperprobe oder 3käsehoch – für das junge Publikum ist am Theater Rudolstadt schon zum Saisonstart einiges los. Auch Karten für das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“ sind bereits erhältlich. Darüber informiert das Theater Rudolstadt in einer Pressemitteilung.

Zur ersten BücherBühne am Dienstag, 5. September, um 16 Uhr in der Rudolstädter Stadtbibliothek wird es gleich sehr musikalisch. Hier können Kinder ab drei Jahren schon einmal auf Tuchfühlung mit der Geschichte von „Horch, was spielt denn da?“ gehen. Denn so heißt das neue Kinderliederkonzert, das am 7. September seine Premiere feiert. Aufführungen für Familien finden am 17. September in der Musikschule Saalfeld und am 20. September, zum internationalen Kindertag im Schminkkasten statt. Beginn ist jeweils 15.30 Uhr.

Selbst im Rampenlicht stehen

Wer Lust darauf hat, selbst einmal im Rampenlicht zu stehen, kann sich am Donnerstag, 14. September, um 16 Uhr im theater tumult ausprobieren. Der TheaterJugendClub lädt neugierige Jugendliche ab 12 Jahren zu einer ersten Schnupperprobe ein.

Mitmachen ist auch bei „3käsehoch“ angesagt. Am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr wird sich Theaterpädagogin Friederike Dumke zusammen mit Kindern ab 5 Jahren das irische Feenmärchen „Fingerhütchen“ vorknöpfen, um es gemeinsam auf der großen Bühne im Stadthaus nachzuspielen. red

Weitere Infos zu Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche sowie Eintrittskarten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03672/45 01 000 und unter www.theater-rudolstadt.de erhältlich.