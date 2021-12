Zusteller in Saalfeld lässt Pakete und Briefe ein Jahr lang im Auto liegen

Saalfeld. Die Polizei findet in Saalfeld ein unverschlossenes Auto voller Pakete und Briefe. Als sie den Besitzer des Wagens ausfindig macht, hat der eine ungewöhnliche Geschichte.

In Saalfeld hatte es die Polizei mit einem Zusteller zu tun, der seinen Job offenbar nicht ganz so ernst nahm. Wie die Polizei informierte, sei sie auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem sie sein Auto am Montag unverschlossen und mit eingeschlagener Heckscheibe in einer Tiefgarage in Saalfeld festgestellt hatte.

Im Auto lagen zahlreiche Briefsendungen sowie kleine Päckchen, die offensichtlich nicht zugestellt wurden. Als die Beamten den Fahrzeughalter zu Hause aufsuchten und befragten, gab er an, dass die beschädigte Scheibe von einem Einbruch in Berlin stammte und er dies dort angezeigt hatte.

Die Brief- und Päckchensendungen hätte er als Kurier bereits im vergangenen Jahr ausliefern müssen. Da diese angeblich nicht zustellbar waren, habe er sie einfach im Fahrzeug liegen lassen. Dafür erhielt der 25-Jährige eine Anzeige. Die Postsendungen wurden sichergestellt. Ob diese mit einem Jahr Verspätung doch noch zugestellt werden könnten, werde nun geprüft.