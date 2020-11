ZWA Saalfeld-Rudolstadt: Kostenbremse für die Klärschlammentsorgung

Bereits am 1. Oktober haben in Neustadt an der Orla die Vertreter von 17 Thüringer Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung mit ihrer Unterschrift unter der Verbandssatzung den Grundstein auf den Weg zur Bildung eines Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen (KKT) gelegt. Das geht aus einer Mitteilung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt hervor, der sich an dem neuen Verband beteiligen will.

Die 17 Aufgabenträger zeichnen verantwortlich für die Abwasserentsorgung von mehr als einem Drittel der Bevölkerung des Landes; das sind ca. 810.000 Thüringer Bürger. Die Entsorgung des Klärschlamms, als ein Abfallprodukt der Abwasserreinigung unterliege deutschlandweit immer strengeren Vorschriften. „Die umweltpolitischen Zielvorgaben führen dazu, dass immer weniger Landwirte den Klärschlamm als organischen Dünger ausbringen lassen“, heißt es in der Mitteilung. Damit werde der Verwertungsweg über die Verbrennung des Klärschlamms eine noch dominierendere Rolle einnehmen. Darüber hinaus enthält der Klärschlamm Phosphor. Aufgrund der Endlichkeit der natürlichen Phosphorvorkommen, dessen Abbaustätten im Wesentlichen alle außerhalb der EU liegen, müsse dieser essenzielle Nährstoff schon in wenigen Jahren aus dem Klärschlamm großtechnisch zurückgewonnen werden. Diese Veränderungen haben dazu geführt, dass sich die gesamte Klärschlammentsorgung explosionsartig verteuert hat. Die drastischen finanziellen Aufschläge treffen auch direkt die Bürger, weil die Kosten der Klärschlammentsorgung von den kommunalen Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung durchgereicht werden müssen. Mit dem Zusammenschluss von 17 Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung aus allen Landesteilen Thüringens werde die kommunale Aufgabe der Klärschlammentsorgung zukünftig gemeinsam wahrgenommen. Die kommunalen Kläranlagenbetreiber sichern sich damit im Solidarprinzip eine hochwertige und entsorgungssichere Klärschlammverwertung bei maximaler Kostenkontrolle und –transparenz. Das gemeinsame Ziel ist es, den Thüringer Bürgern langfristig stabile Entsorgungskosten zu garantieren.