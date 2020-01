Dörnfeld an der Heide. Resümee und Ausblicke bei Feierstunde am letzten Nachmittag des Jahres in Dörnfeld an der Heide.

Zwanzig Jahre Friedensfeuer im Pfarrgarten

Zum 20. Mal trafen sich Einheimische und ihre Gäste am Silvesternachmittag am Pavillon im Pfarrgarten. In den letzten Stunden des alten Jahres zogen Pastorin Katharina Prüßing-Neumann und Ortsteilbürgermeister Eckhard Möbius (UWGK) Bilanz und blickten zurück, erinnerten auch an den früh verstorbenen Ideengeber der Veranstaltung, Friedel Frings. Organisator waren wie immer die ortsansässigen Vereine.

Die erst seit kurzem im Amt wirkende Pastorin sprach in ihrer Rede vom unverhofften Geldsegen zur Sanierung der Orgel in der Stephanus-Kirche, vom Erhalt liebgewonnener Traditionen, vom Jubiläum Dörnfelds und der ersten Hubertusmesse. Eckhard Möbius rückte die Anfänge des Friedensfeuers in den Fokus, mit der ersten Ansprache von Pfarrer Klaus-Dieter Hoffmann, und Jan Günther von der damaligen Jugendfeuerwehr, der das Feuer entzündet hat und in einem geschichtlichen Abriss über freudige, aber auch schlechte Zeiten des Ortes berichtete. Beleuchtet wurde die Geschichte der Friedensfeuer in den letzten 20 Jahren. Auf kommunaler Ebene konstatierte der Ortsvorsteher, dass manche Bürgermeister und Stadträte feststellen mussten, dass die Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik angesichts finanzieller Mittel begrenzt sind. In der Rinnestadt Königsee, der Dörnfeld seit 1994 angehört, wird demnächst der Haushaltsplan beschlossen, der ausgeglichen sein und somit Investitionen ermöglichen soll. In Dörnfeld ist der Ausbau der Straße zum Seifenborn geplant. Möbius bedankte sich für das Engagement der Mitglieder des Volkschores, des Jugendclubs, der Feuerwehr sowie beim Verein zum Erhalt der Stephanus-Kirche. Abgerundet wurde das Friedensfeuerjubiläum durch Lieder des Volkschores unter der Leitung von Kantor Veit Martin, der das selbe Repertoire wie zur Premiere vorgetragen hatte.