Wenn der Ostthüringer November goldener als der Oktober ist

Fakt ist: Der November 2020 war weitaus goldener als der Oktober, trotz der immer weniger werdenden astronomisch möglichen Sonnenscheindauer. Exakt 100 Stunden, 205 Prozent vom Mittelwert, das gab es seit Aufzeichnungsbeginn 1987 nur zweimal. Im Wendejahr 1989 waren es ebenso viele, nur getoppt durch den November 2015 mit konkurrenzlosen 152 Stunden.

Aber ansonsten? In unserer Höhenlage ist immer die Frage, ob der November der letzte Herbst– oder der erste Wintermonat ist. Nun, mit Winter war wieder mal nichts, wie schon so oft in den letzten Jahren. Überhaupt gab es dieses Jahr die späteste erste Schneeflocke seit Bestehen der Wetterstation, das sagt vieles. Geprägt war der November durch überwiegenden Hochdruckeinfluss, was sich auch durch einen neuen Höchstwert beim Monatsmittel des Luftdrucks dokumentiert. Sicher nicht das interessanteste Klimaelement, eher für die Statistik.

Zwei „Ex“ brachten wenigstens etwas Bewegung in den Wetterverlauf, ansonsten war es im Großen und Ganzen ein sehr, sehr ruhiger Monat. Begonnen hatte er mit einem neuen Rekord, der 2. November wurde der mildeste Novembertag in der Wettergeschichte von Neuhaus, mit einer Tagesmitteltemperatur von 12,5°C und einem Minimum von 11,1°C, das entspricht dem Mitte-Juni-Niveau.

Das zweistellige Minimum hing etwas am seidenen Faden, entscheidend war, wann die Kaltfront von Ex-Hurrikan Zeta unsere Region überqueren würde, und das geschah erst weit nach Mitternacht. Ex-Zeta brachte die einzigen Böen der Windstärke 8 im gesamten Monat, jedoch nicht an ihrer Kaltfront, sondern im davorliegenden Warmsektor in der stürmisch einfließenden subtropischen Luftmasse, direkt zur Mittagszeit.

Subtropische Luftmassen im November

Ausgiebig Sonne gab es nach dem 5. November, Hoch Ramesh bescherte uns dabei am 7. sogar einen völlig wolkenfreien Tag, und dazu am 8. November mit 15,6°C das Monatsmaximum der Lufttemperatur. Wieder einmal eine subtropische Luftmasse. Der 8. November war dann ein merkwürdiger Sonntag. Die extrem milde Luft, es war fast windstill, eine sehr milchige, getrübte Sonne – halt irgendwie tropisch, keinerlei Novembergefühl. Saharastaub lag in der Luft, und in dieser konnte man fast den ganzen Tag eine eher unauffällige, aber seltene optische Erscheinung beobachten, den Ring von Bishop.

Die zweite Dekade schwächelte etwas hinsichtlich Hochdruckblockade und bei der Solarstrahlung, es blieb jedoch mild und hin und wieder regnete es etwas. Keine Unmengen, im gesamten November sowieso nur 42 Liter pro Quadratmeter, das sind gerade einmal 45 Prozent vom klimatologischen Mittelwert. Dann nahte der zweite „Ex“ und die erste Flocke. Mit der Kaltfront von Ex-Eta kamen die ersten Flocken in bescheidenem Umfang hier in die Kammlagen.

Der Rest des Monats wieder äußerst langweilig, allerdings jetzt täglich Frost, schöne Wechsel von Nebel und Sonnenschein, Raufrost – und es konnte verbreitet Haareis beobachtet werden. Ideale Bedingungen für dieses filigrane Naturphänomen, es war feucht, tagsüber stieg die Temperatur über Null und nachts darunter. Und so konnte man an abgestorbenem Laubholz, vor allem Ebereschen, diese fotogenen Büschel finden, teils sogar korrekt gescheitelt.

Trotzdem kein Rekordnovember

Durch die Umstellung der Großwetterlage nach Ex-Zeta wurde es dann doch kein Rekordnovember, der diesjährige belegt in der Rangliste seit 1940 Platz 8 und somit einen Platz unter den ersten zehn. Die Monatsmitteltemperatur betrug 3,4°C, eine positive Abweichung von 2,9°C. Somit traten sieben der zehn wärmsten November seit 2003 auf, ebenfalls eine eindeutige Aussage.

Ob nun 2020 ein Rekordjahr wird? Das hängt natürlich vom Dezember ab und wie seine Abweichung aussehen wird. Zu kalt dürfte er sicher nicht ausfallen, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Zu warm ist die näherliegende Variante, fragt sich nur, um wie viel. Er müsste eine Mitteltemperatur von 1,5°C erreichen, was eine Abweichung von plus 4,5°C wäre. Man könnte denken, das sei zu krass, leider nicht. 2015 betrug die Abweichung 6,2°C und es wurde das wärmste Jahr überhaupt hier oben. Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Mit dem Monatsende wurde das Niederschlagssoll des Jahres bereits erreicht.

Die restlichen Klimawerte des November: Relative Luftfeuchte 89 % (94), Bedeckungsgrad 73 % (83), Tage mit Nebel 23 (25), Tage mit Böen der Windstärke sechs 10 (16), mit Böen der Windstärke acht einer (4), Tage mit Gewitter ebenfalls Null, Frosttage 13 (16), Eistage 3 (6).

Ja, und wird es weiße Weihnachten geben? Für diese Aussage ist es zu froh, allerdings wäre es schon schön.