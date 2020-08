Zwei Frauen bei Unfall verletzt - Mit 1,4 Promille und ohne Fahrerlaubnis am Mittag

Zwei Frauen bei Unfall verletzt - Straße gesperrt

Dienstagvormittag fuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Jenaischen Straße in Rudolstadt. Sie kam wohl wegen gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Seat einer 32-jährigen Fahrerin im Gegenverkehr. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, ihre Pkw’s mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für ca. 1,5 Stunden gesperrt, Kameraden der Feuerwehr wurden zum Abbinden von auslaufenden Betriebsmitteln hinzugerufen.

Trunkenheitsfahrt und ohne gültige Fahrerlaubnis

Mit 1,4 Promille und ohne Fahrerlaubnis mittags unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in der Mittagszeit in Schwarzmühle wurde bei einem 53-Jährigen Audifahrer ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt, auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Blutentnahme im Krankenhaus ließ er reumütig über sich ergehen.

Reh im Glück, aber Teurer Schaden

Eine 30-jährige Mazda-Fahrerin fuhr in der Nacht zu Mittwoch von Lehesten in Richtung Brennersgrün. Am Straßenrand erkannte sie ein Reh, verlangsamte zunächst ihre Fahrt und als das Reh dann über die Straße lief, konnte sie rechtzeitig ihr Fahrzeug stoppen. Der Fahrer eines Opel-Transporters hinter ihr erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mazda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in 4-stelliger Höhe, der Transporter musste sogar abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, auch das Reh kam mit dem Schrecken davon.

