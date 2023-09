Der Kreisverkehr am Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach/Rudolstädter Straße ist einer von zwei, die zum Feiertag am Mittwoch vollgesperrt werden.

Zwei Kreisverkehre in Saalfeld sind am Mittwoch vollgesperrt

Saalfeld Die Markierungsarbeiten am Feiertag sind nur der Vorgeschmack auf längerfristige Vollsperrungen im Oktober

Geteilt wird die gerade begonnene Woche am Mittwoch durch einen Feiertag, denn seit 2019 ist der 20. September in Thüringen arbeitsfrei. Jedenfalls für viele. Dass der Saale-Markt im Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach in Saalfeld und viele andere dort angesiedelte Unternehmen an dem Tag geschlossen sind, nutzt die Straßenbauverwaltung für Arbeiten, die nur unter Vollsperrung möglich sind: Die beiden Kreisverkehre im Gewerbegebiet an der Star-Tankstelle und am Marktkauf sollen an dem Tag "stundenweise und wetterabhängig" in der Zeit zwischen 8.30 und 13 Uhr voll gesperrt werden.

Bevor das Herbst- bzw. Winterwetter einsetzt, sollen Markierungsarbeiten durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, die darum bittet, an diesem Tag "den Weg über den Bahnhof zum Zentrum zu suchen oder nach Beulwitz beispielsweise über die B 85 und Aue am Berg" zu fahren.

Ouvertüre für ein halbes Dutzend Sperrungen

Die kleine Einschränkung am Feiertag, die im Idealfall kaum einer mitbekommt, ist aber nur die Ouvertüre für ein halbes Dutzend von Vollsperrungen im Landkreis, die insbesondere in den ersten beiden Oktoberwochen, wenn in Thüringen Herbstferien sind, auf uns alle zukommen.

Als Erste müssen dann die Kamsdorfer auf die Zähne beißen, denn ab dem 25. September wir die zu Stoßzeiten stark frequentierte Verbindungsstraße zwischen Groß- und Kleinkamsdorf (Wilhelm-Pieck-Straße) für eine Woche voll gesperrt. Hier sind vor allem Eltern unterwegs, die ihre Schützlinge zum Kindergarten und zur Schule bringen oder von dort wieder abholen. Due Umfahrung soll über Zollhäuser Straße/ Wächtersgraben erfolgen.

Vier Straßen in erster Ferienwoche dicht

In der darauffolgenden ersten Ferienwoche ab dem 2. Oktober beginnen dann gleich vier neue Vollsperrungen. Die mit den mutmaßlich größten Auswirkungen ist die B 90 in Rudolstadt, wo gleichzeitig in der Schaalaer Chaussee und im Pörzbergtunnel gebaut wird. Die 23 Kilometer lange Umleitung von Eichfeld über Remda und Pflanzwirbach zur Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt ist an dieser Stelle schon beschrieben worden; mit den entsprechenden Befürchtungen bezüglich des Lkw-Begegnungsverkehrs in Sundremda und Remda.

Außerdem gesperrt werden in der ersten Oktoberwoche, in der es am 3. mit dem Tag der deutschen Einheit ebenfalls einen Feiertag gibt, die L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach wegen Baumfällarbeiten, die L 2389 in Königsee, Am Schiefer (Umleitung über Pennewitz- L 1144- Dröbischau- L 2389), und die K 127 zwischen Oberköditz und Horba, die bis Mitte November nicht befahrbar sein wird. Die Umleitung führt in diesem Fall über B 88 - Rottenbach - L 1114 Milbitz und einen landwirtschaftlichen Weg.

Gräfenthal und Staumauer Hohenwarte betroffen

b der zweiten Ferienwoche, also ab dem 9. Oktober, kommt dann noch die Vollsperrung der L 2385 auf der Staumauer Hohenwarte (OTZ berichtete) hinzu, wo Arbeiten an einem Einlaufschütz für Sperrzeiten vom 9. bis zum 20. Oktober und ein weiteres Mal vom 13. bis 24. November erforderlich machen. Auch in Gräfenthal wird die L 1150 in der zweiten Ferienwoche vollgesperrt. Ein weiträumige Umleitung gibt es nicht.

Sind die Herbstferien vorbei, rückt die Strecke durch Hexen- und Hirschgrund in den Fokus. Dann ist die B 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt vom 16. bis 27. Oktober planmäßig gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Zeutsch- L 2391 – Neusitz- K 18- Kirchhasel.

Eine Baustelle bleibt zum Sommer 2024

In Kamsdorf rückt ab dem 23. Oktober für drei Wochen der Bau des Kreisverkehrs in den Fokus. Hier ist bis zum 10. November eine Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn geplant. Die Umleitung erfolgt weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz.

Während an der B 85 zwischen Arnsbach und Schaderthal derzeit die einzige Ampel im Landkreis steht, die eine halbseitige Sperrung managt, gibt es drei wichtige Vollsperrungen in benachbarten Kreisen. Dazu gehören die Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt der B 85 in Oberfranken, die bis Jahresende gesperrt ist und wo der Verkehr über Probstzella- L 1098 Gräfenthal- L 1150 Kalte Küche- L 2209- Steinbach am Wald umgeleitet wird, die L 1102 in Ziegenrück mit Vollsperrung der Ortsdurchfahrt bis Ende Oktober und Umleitung weiträumig über Schleiz und die KC 7, Ortsdurchfahrt Tschirn in Richtung Brennersgrün, die gleich mal bis bis Juni 2024 abgemeldet wurde. Hier erfoilgt die Umleitung über Teuschnitz, Reichenbach und Lehesten.