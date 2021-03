Zwei neue Hotels für Rudolstadt

Man sieht sie inzwischen vielerorts, in Gärten, Parks oder auf Schulhöfen: Die Insektenhotels. Es sind künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfen für Insekten. Diese finden immer weniger natürliche Lebensräume, so dass mit den von Menschen gebauten Unterkünften für Nützlinge ein für sie geschützter Raum entsteht. Zudem bieten diese Behausungen die Möglichkeit, Einblick in die Lebensweise unterschiedlicher Insekten zu bekommen.

Auch im Rudolstädter „Mörlagraben“ befanden sich derartige Nisthilfen für Insekten. Der geologische Lehrpfad ist ein bei den Rudolstädtern beliebtes Ausflugsziel zum Wandern. Leider kommt es hier immer wieder zu Vandalismus bei Ausschilderungen, Bänken oder zuletzt den dort aufgestellten Nisthilfen für Insekten. Die sogenannten Insektenhotels, zwei an der Zahl, konnten jetzt in gemeinschaftlicher Arbeit von der Rudolstädter Landvolkbildung und dem Bauhof ausgetauscht werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Gemeinsame Aktion von Bauhof und der Rudolstädter Landvolkbildung

Laut Nadine Baumgardt, Anleiterin bei der Landvolkbildung, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Rudolstadt. „Die bisherigen Nisthilfen wurden auch von unseren Mitarbeitern gebaut. Deshalb haben wir uns gern wieder bereit erklärt, etwas für den beliebten Wanderweg zu tun“, sagt sie. Für die Mitarbeiter, die in einer Maßnahme des Jobcenters bei der Landvolkbildung angestellt sind, ist der Bau von Insektenhotels eine von vielen Möglichkeiten, sich in der Werkstatt der Bildungseinrichtung zu beschäftigen. „Es ist eine typische Winterarbeit, wenn Außenarbeiten nicht möglich sind“, so Baumgardt.

Mitarbeiter des Rudolstädter Bauhofs unterstützten das Projekt beim Abbau der zerstörten und beim Aufbau der neuen Insektenhotels. Die Stadt und alle Beteiligten hoffen nun, dass sich dort viele Insekten wohlfühlen und die neuen Niststätten nicht wieder Vandalismus zum Opfer fallen werden.