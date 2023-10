Zwei neue Vollsperrungen ab Montag in Saalfeld-Rudolstadt

An der Gartenstraße in Rudolstadt ist nach einer Havarie an der Gasleitung wegen der Reparatur die Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Bis Ende nächster Woche soll die Baustelle abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben werden.

Saalfeld/Rudolstadt Drei andere Baustellen werden noch in dieser oder in der nächsten Woche beendet - die Stauvorschau für den Landkreis

Mit der angekündigten Baustelle auf der B 88 zwischen Uhlstädt und dem Abzweig nach Weißen sowie einer durch Baumfällungen bedingten Sperrung zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bergbahn gibt es ab Montag zwei neue Verkehrsbehinderungen im Landkreis. Das geht aus der wöchentlichen Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt hervor.

Im Gegenzug wird die zwei Wochen andauernde Vollsperrung der B 90 zwischen dem Rudolspark und Schaala/Eichfeld pünktlich am Freitag dieser Woche aufgehoben. Auch an der Staumauer Hohenwarte und in der Gartenstraße Rudolstadt ist das Ende der Arbeiten in Sicht. Beide Baustellen sollen in der nächsten Woche abgeschlossen werden.

Hier ist die gesamte Stauvorschau für den Landkreis:

Vollsperrungen in der Übersicht

- B 88, zwischen Etzelbach und Uhlstädt: Vollsperrung vom 16.10. bis 03.11.2023; Umleitung über Zeutsch- L 2391 – Neusitz- K 18- Kirchhasel

- Rudolstadt, Gartenstraße im Bereich zwischen Saalgärten und Oststraße (K+B): Vollsperrung bis 20.10.2023; Umleitung innerörtlich ausgeschildert

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1105/L 1106, Kreisverkehr Kamsdorf: Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn vom 23.10. bis ca. 10.11.; Umleitung weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz

- L 2385, Staumauer Hohenwarte: Vollsperrung der Mauerkrone bis 20.10. auch für Fußgänger; Umleitung über Kaulsdorf- B 85- Hockeroda- B 90- Leutenberg- K 166 Steinsdorf- Altengesees- L 1100 Drognitz- L 2385

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- K 127, Oberköditz- Horba: Vollsperrung bis ca. 17.11.2023; Umleitung über B 88- Rottenbach- L 1114 Milbitz- landwirtschaftlicher Weg

- K 137, zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bb.: Vollsperrung vom 16.10. bis 05.11. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über L 1145- Oberweißbach- Unterweißbach- L 1112

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau: Umleitung über B 281