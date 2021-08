Zwei Saalfelder podcasten „im Exil“

Saalfeld/Berlin/Erding. Mario Müller und Tobias Heinemann telefonieren sich alle zwei Wochen für eine neue Folge zusammen.

Mario Müller und Tobias Heinemann stammen aus Saalfeld, waren Klassenkameraden im Erasmus-Reinhold-Gymnasium und sind nun mit knapp über 40 Jahren in Deutschland verteilt. Müller wohnt und arbeitet in Berlin, Heinemann ist in Erding zu Hause. Für ein gemeinsames Projekt telefonieren sie sich alle zwei Wochen zusammen und werten ihr Leben, aktuelle Schlagzeilen und zum Teil auch Dinge aus ihrer Heimat im Podcast „Tohuwapodcast“ aus.

Im Februar 2020 gingen die beiden „Thüringer im Exil“, wie sie sich selbst beschreiben, zum ersten Mal auf Sendung. Radioerfahrungen haben sie mitgebracht, Podcasterfahrungen mussten sie aber erst noch sammeln, wie Mario Müller erzählt. „Ich hab davon gehört, dass es das gibt, aber noch nie einen gehört. Also dachte ich: einfach mal machen“, sagt er.

Mit einem groben Skript gehen die beiden in jede Sendung. Vieles ist improvisiert und spontan, und der Hörer merkt schnell, dass es zwei alte Freunde sind, die aber nicht nur Insider austauschen, sondern auch aktuelle Themen besprechen. Daneben graben sie auch einiges an Nischenwissen aus, wie zum Bespiel in der Fragerunde, die mit in jede Sendung gehört.

Inzwischen hat er auch andere Podcasts gehört. „Nicht alles ist unterhaltsam und hörenswert“, sagt Mario Müller. Ihr Podcast soll anders sein: lustig, unterhaltsam und informativ. Meist weiß der eine nicht, welche Themen der andere ansprechen möchte, damit es immer spontan bleibt.

Jede Folge dauert etwa eine Stunde, manchmal auch etwas länger. „Ab und zu muss ich auch mal was herausschneiden, wenn es zu lang geworden ist.“ In erster Linie wollen die beiden Spaß an ihrem Podcast haben. Wenn die Zuhörerschaft wächst, sind sie aber auch glücklich. „Wir wollen es ja auch nicht nur für uns machen“, argumentiert Mario Müller, der sonst an einem Eisstand in Berlin arbeitet, während Tobias Heinemann in der Kfz-Branche tätig ist. Viele der Erlebnisse und Begegnungen, die beide bei ihrer Arbeit haben, werden nicht selten in den Themen der Woche untergebracht – neben den Schlagzeilen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Zum Podcast: https://anchor.fm/tohuwapodcast