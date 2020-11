Zwei Schlagerstars im Schieferdenkmal Lehesten

Das Gelände des Technischen Denkmals Historischer Schieferbergbau in Lehesten wurde an den vergangenen beiden Wochenenden zur Filmkulisse: Am 7. und 13. November drehte das MDR-Fernsehen für seine seit 1995 produzierte Unterhaltungssendung „Musik für Sie“ auf dem Areal am Staatsbruch.

Sängerin und Moderatorin Uta Bresan, die das beliebte Format seit 16 Jahren präsentiert, stellte dabei ihr neues Lied „Spann deine Flügel weit“ vor.

Mit dabei: Jürgen Drews und Michelle

In der europaweit einmaligen Göpelschachtanlage, dem Herzstück des historischen Schieferbetriebsensembles am Grünen Band, präsentierte außerdem die Schlagersängerin Sonja Liebing ihr neues Stück „Ich will mit dir nicht nur Reden“. Wie Peter Langbein, Mitarbeiter des Denkmals mitteilt, soll die Ausgabe nächste Woche Freitag, 27. November, 20.15 Uhr, im MDR ausgestrahlt werden.

Die Zuschauer können sich demnach auch auf weitere bekannte Künstler wie Anna Maria Zimmermann, Eloy de Jong, Michelle, Jürgen Drews, Olaf Berger, René Ulbrich, Uschi Brüning, Günter Fischer, Björn Landberg und Diana Burger freuen.

Der 1999 komplett stillgelegte und inzwischen geflutete Dachschiefertagebau war einer der größten Schiefertagebaue auf dem europäischen Kontinent.