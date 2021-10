Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Neuhaus: Rettungshubschrauber im Einsatz

Neuhaus am Rennweg. Die B281 musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Montagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg. Ein 75-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem PKW kurz vor 17 Uhr auf der Bundesstraße 281 aus Neuhaus a.Rwg. in Richtung Lichte.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der PKW landete schließlich auf dem Dach und wurde stark beschädigt. Die beiden Insassen, der 75-jährige Fahrer sowie seine 73-jährige Beifahrerin, wurden schwer verletzt.

Letztere wurde mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Wegen Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge und Absicherung des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn zwischen 17 bis 19 Uhr voll gesperrt.

