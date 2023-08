Zwei Tage Putzeinsatz vor der Herschdorfer Kirmes

Birgit Beck, Gemeindekirchenrats- und Vereinsmitglied, putzt die Fenster in der 1675 errichteten Kirche von Herschdorf.

Herschdorf Reinigung und Schmücken von Kirche und Saal gehören zur Festtradition im 38-Seelen-Ort auf der Höhe

„Da muss ich nochmal drüber, im Sonnenlicht sieht man jeden Fleck“, sagt Birgit Beck und wendet sich der linken Fensterreihe in der schlichten Kirche von Herschdorf zu. Sechs weitere Frauen fegen den Boden, putzen Bänke, Treppen und Altar, ein Staubsauger schluckt Spinnweben.

„Vor der Kirmes kommt das Putzen“, erklärt Rosi Leber, „das war schon immer so.“ Dabei gehört sie gar nicht zur kleinen Kirchgemeinde. „Die Kirche ist mit dem Gemeindesaal das Herz des Dorfs, deshalb fühlen sich alle angesprochen, der Gemeindekirchenrat wie auch unser Verein Höhenluft 529.“ Deshalb haben etliche Anwohner im vorigen Jahr rund um die Kirche aufgegraben, damit Blitzschutz verlegt werden konnte, nehmen kleinere Reparaturen selbst vor und pflegen auch den Friedhof. „Morgen ist dann der Saal dran“, erklärt Beck. Denn zur Kirmes als Höhepunkt des Dorflebens gehöre ein sauberer und ordentlich hergerichteter Raum zum Feiern und Tanzen. Nur mit dem üblichen Wildblumenschmuck sei es in diesem Jahr schwierig: „Der Regen kam nach der langen Trockenheit zu spät.“ Zur Not tun‘s ein paar Stängel aus dem Garten.

Keine Bange wegen zu weniger Besucher

Etwa 100 Menschen passen in die Kirche, in den Saal sogar noch einige mehr. Haben sie angesichts der lediglich 38 nicht Sorge, es könne ein wenig leer aussehen? Beim normalen Gottesdienst seien sie oft weniger als zehn Menschen in der Kirche, räumt Brigitte Wolfram ein. „Aber zur Kirmes sind ja auch die eingeladen, die einfach nur eine Stunde runterkommen, Hektik und Sorgen mal ausblenden wollen.“ Und der Saal fülle sich erwartungsgemäß auch mit Besuchern aus den Nachbarorten sowie etlichen ehemaligen Herschdorfern.

Ein bisschen anders auch bei den Speisen

Start ist am kommenden Sonnabend um 19 Uhr mit dem Anschüren des Rosts, ab 20 Uhr spielt die „Steff Band“, eine in der Region bekannte Partytruppe aus Rödenthal, zum Tanz auf. Am Sonntag begleitet das Leipziger Quartett „Sospiratem“ den um 13.30 Uhr beginnenden Festgottesdienst und gibt ab 15.30 Uhr im Saal ein Konzert, allerdings nicht mit Party- oder Schunkelmusik, sondern mit europäischen und mittelamerikanischen Volksliedern aus acht Jahrhunderten, gespielt auf teils historischen Instrumenten. „Nach dem Riesenerfolg mit den Gewandhaus-Musikern bei der 600-Jahr-Feier haben wir gesagt: Auch zur Kirmes wollen wir uns musikalisch abheben vom Üblichen“, erzählt Rosi Leber. Die Resonanz gebe ihnen recht. „Da kommen Menschen aus der ganzen Region, weil sie etwas Besonderes genießen wollen.“ Und selbst bei den leiblichen Genüssen ist Herschdorf ein bisschen anders: Neben dem üblichen Kuchen, Bräteln und Bratwürsten gibt es Fischbrötchen, Schaschlik und Kräuterroster.