Zwei Unterwellenborner: Ein Tanzpaar auf immer

Dass sie im Herbst 1957 einander in Kamsdorf fanden, war ein Zufall und doch wieder nicht. Klaus Oelert war mitten in seiner Ausbildung zum Ingenieur für Konstruktion und Aufbereitung in Unterwellenborn, seine spätere Frau Karla hatte als frisch gebackene Erzieherin im Kindergarten Krölpa angefangen. Vergnügen, Lust, vielleicht eine Liebschaft – die Kirmes im Zollhaus versprach vieles, was einen mit 18 Jahren so umtreibt. Und so passierte es: Die eher kleine Karla ließ sich vom großen Klaus nicht lange bitten. Und der beließ es nicht bei einem Tanz. „Weil Du dabei so schön gesungen hast“, erklärte er ihr später einmal. Bis heute weiß er noch, wann er sie angesprochen hatte: „Am 11.11. gegen 21 Uhr.“ Eigentlich hätten sie ja in Dresden aufeinander stoßen müssen. Dort war Klaus geboren und aufgewachsen, Karla wollte in der Stadt die Kindergärtnerinnen-Fachschule besuchen. Aber das klappte zunächst nicht. Klaus Oelert indes verlor sein Elternhaus – durch Bomben zerstört wie so viele am 13. und 14. Februar. Bereits zwei Wochen zuvor hatte die Familie die Stadt verlassen, war zum Großvater in der Nähe von Wurzen gezogen. Von dort aus machte sich dann der 17-Jährige auf den Weg gen Unterwellenborn, um Ingenieur zu werden. Und um Karla zu begegnen, die inzwischen doch die Fachschule in Dresden absolviert hatte.

Als sie am 30. Dezember 1959 heirateten, trug Karla schon Petra unterm Herzen, ihre erste Tochter. Da sei aber nicht der Grund für das ungewöhnliche Hochzeitsdatum gewesen. „Man sah ja noch nichts“, erinnert sich Karla Oelert. Und außerdem seien die Zeiten schon so gewesen, dass man auch ohne Trauring Eltern sein konnte. „Wir wussten, dass wir zusammengehören“, sagt Klaus Oelert. Und das Datum habe gepasst, damit sein Vater nicht extra freinehmen musste von der Arbeit, um bei der Trauung dabei zu sein.

Obwohl er ein Angebot von einer Aufbereitungsfirma hatte, ließ sich Klaus Oelert, nunmehr junger Vater und Ehemann, von der Maxhütte einfangen, arbeitete zunächst in der Produktionsleitung, dann in der Bereichsleitung Roheisen. Am Ende waren es fast vier Jahrzehnte in der Maxhütte. Mit Staub, Lärm, Hitze, mit einwöchigen Bereitschaftsdiensten, in denen er immer erreichbar zu sein hatte und oft genug dann auch gerufen wurde, selbst mitten in der Nacht. Trotzdem: „Keine Minute von all den Jahren möchte ich missen“, betont Klaus Oelert.

Auch seine Frau geht in ihrem Beruf auf. „Ich wollte schon immer Kindergärtnerin werden und hatte mir meinen Traum erfüllt“, erzählt Karla Oelert. Doch als 1965 ihre zweite Tochter Katrin geboren wird, bleibt sie zu Hause. 1968 folgt dann Sohn Karsten, 1971 kommt Manuela zur Welt. Vier Kinder, die betreut werden wollen. Immer wieder Umzüge, um dem wachsenden Platzbedarf irgendwie nachzukommen. Bis sie endlich die werkseigene Vier-Zimmer-Wohnung am Kamsdorfer Bergamtsplatz bekommen. Klaus verdient ordentlich in der Hütte, Karla hat ein bisschen Einkommen als Versicherungskassiererin, gleichwohl reicht es nicht für große Sprünge und auch nicht für ein Auto. Die erste Urlaubsreise geht im Winter nach Ilsenburg, per Bahn. FDGB-Urlaubsplätze, manchmal in Betriebsferienheimen der Maxhütte, die Kinder oft im Ferienlager. Einmal in all den Jahren sind tatsächlich alle vier Kinder weg und die Eltern für eine Woche allein. „Schrecklich“ sei das gewesen, erinnert sich Karla Oelert, „diese Ruhe in der Wohnung und nichts zu nähen oder zu waschen“.1974 wird sie wieder Kindergärtnerin, nun in Kamsdorf, bis ihr das politische Hineingerede in die Arbeit zu viel wird. Sie wechselt in die Maxhütte, arbeitet bei der Wirtschaftskontrolle, dann im DRK-Stützpunkt. 1995 ist Schluss, bald darauf kommt ihr letzter Umzug in den Neubau nahe am vormaligen Maxhütten-Kulturpalast. Rentner-Ruhe? Kaum, bei vier Kindern, sieben Enkeln und sechs Urenkeln. Zwar sind sie nicht mehr mit der Wandergruppe unterwegs, aber „täglich eine Runde“ muss schon sein, sagt Klaus Oelert. Und natürlich die Tanzveranstaltungen in der Begegnungsstätte. Und wenn heute alle Gratulanten wieder gegangen sind, werden sie packen. Für eine neuerliche Hochzeitsreise, zwar nicht sehr weit. Aber diesmal nun wirklich nur zu zweit.