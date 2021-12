Zwei Verletzte nach Unfall: Ersthelfer können Insassen erst nicht befreien - Polizeieinsatz wegen verwirrter Frau

Arnegreuth / Schlagethal / Rudolstadt / Saalfeld. Die Polizei meldet für Saalfeld-Rudolstadt außerdem zwei Fahrradunfälle, bei denen jeweils Beteiligte weiterfuhren.

Auto fährt Radfahrer an: Beide fahren weiter

Freitagmorgen kam es gegen 8 Uhr in Rudolstadt an der Kreuzung Caspar-Schulte-Straße / Schlossstraße zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem gelben Pkw und einem jugendlichen Radfahrer. Der Pkw kam aus Richtung Zentrum auf der Caspar-Schultestraße und wollte an der Lutherkirche links auf die Schloßstraße abbiegen. Dabei übersah der Fahrer/die Fahrerin zwei mit dem Fahrrad entgegenkommende Jugendliche sodass einer der beiden (geschätztes Alter 12-13 Jahre) mit dem Pkw kollidierte. Nachdem der Pkw sich vom Unfallort entfernte, fuhren auch die Radfahrer weiter. Die Beteiligten werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

Radfahrer nach Zusammenstoß in Saalfeld gesucht

Mittwoch kam es gegen 11:40 Uhr in der Saalfelder Kulmbacher Straße/ Bahnhofstraße in einer Kurve zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern auf dem Gehweg. Zunächst einigte man sich vor Ort, die Polizei nicht hinzuzuziehen, jedoch bemerkte die Frau kurz nach dem Zusammenstoß Schmerzen und zeigte den Verkehrsunfall an. Nun sucht die Polizei für die weiteren Ermittlungen den Radfahrer, welcher in die Kollision involviert war. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Radfahrer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Verletzte nach Unfall auf B281: Ersthelfer können zunächst Insassen nicht befreien

Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 281 am Arnsgereuther Berg zu einem Verkehrsunfall, wobei mehrere Insassen in einem PKW verletzt wurden. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 22:20 Uhr mit seinem PKW auf dem Arnsgereuther Berg in Richtung Saalfeld, als er in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug prallte anschließend mehrfach gegen den angrenzenden Hang und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen, sodass die Insassen zunächst nicht durch Ersthelfer befreit werden konnten. Bei Eintreffen der Beamten war es schließlich jedoch gelungen, den Fahrer sowie die Insassen zu bergen. Es wurden zwei Personen verletzt und ärztlich behandelt. Rund 70 Minuten später wurde die zeitweise gesperrte Fahrtstrecke wieder vollständig frei gegeben.

Verwirrte Frau wohlbehalten aufgegriffen

In der Nacht zu Freitag suchte eine offensichtlich verwirrte Frau in Schlagethal ihren Mann und löste einen Polizeieinsatz aus. Gegen 10 Uhr morgens konnte eine Polizeistreife die Gesuchte nach Hinweisen - den Umständen entsprechend wohlbehalten - aufgreifen. Eine Suche per Hubschrauber war aufgrund des Nebels nicht möglich. Die Frau wurde ärztlich untersucht. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Unfall am Bahnübergang: Auto und Regionalzug prallen zusammen