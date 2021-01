Zwei von drei Bad Blankenburger Glocken müssen raus

Bad Blankenburg. Wer Gott nahe sein will, muss nicht unbedingt hoch hinaus. Der Weg zu den Kirchenglocken jedoch führt an einem Aufstieg nicht vorbei. In schwindelerregender Höhe, weit über den Dächern Bad Blankenburgs, verrichten sie ihre Arbeit. Täglich dringt ihr Klang aus dem engen Glockenstuhl von St. Nicolai nach draußen und hallt über den Ort. Ein Hilferuf? Vielleicht. Die große Bronzeglocke läutet jeden Tag um 12 Uhr und 18 Uhr, und zu jeder kirchlichen Veranstaltung. Das Dreiergespann ist höchst ungleich. Selbst dem Laien fällt auf: Die mittlere Glocke stiehlt den beiden anderen den Auftritt. Die Oberfläche des Bronzeexemplares hebt sich vom matten Erscheinungsbild der anderen aus Stahl ab. „Glocken aus Stahl halten maximal 80 Jahre“, erklärt der Gemeinderatsvorsitzende Bernd Kerntopf. Abgesehen von ihrer vergleichsweise bescheidenen Lebensdauer sind die stählernen Zeitgenossen auch wesentlich größer und schwerer als Bronzeglocken. Diese sind dort 1923 aufgehängt worden als Ersatz für die zwei Bronzeglocken, die im1. Weltkrieg 1917 vom Turm geworfen und für „kriegswichtige Güter“ eingeschmolzen wurden. Schon Napoleon hatte beispielsweise auf seinen Eroberungsfeldzügen immer als erstes die Kirchenglocken mitgenommen.

Abgenommene Glocke aus dem 2. Weltkrieg in Hamburg wiedergefunden

Im 2. Weltkrieg habe man dann die letzte große Glocke aus Bronze von 1759 vom Turm abgenommen, aber zum Glück nicht eingeschmolzen. Sie wurde auf dem Glockenlager in Hamburg wiedergefunden durch ihre Inschrift „Johann Meyer in Rudolstatt nach Blanckenburg“, erklärt Kerntopf. 1716 war das Gründungsjahr der Glockengießerei in Rudolstadt durch Johannes Feer, Glockengießer aus Zürich. Nach seinem Tod übernahm Johann Meyer aus Nürnberg 1759 die vor der Stadt gelegene Glockengießerei. Sie blieb bis 1872 im Besitz der Familie. Wiederholt hielt sich Friedrich Schiller während seines Rudolstädter Sommers dort auf. Um ein Glockengedicht zu schreiben, vertiefte er sich in die hohe Kunst des Glockengießens. Heute zählt „Das Lied von der Glocke“ (1799), nicht nur zu den berühmtesten seiner Art, es ist auch immer noch detailgetreu. Denn das Verfahren hat sich seither kaum verändert.

Für die Stahlglocken ist die Zeit abgelaufen

Für die beiden verbleibenden Stahlglocken ist die Zeit abgelaufen. Um diese ebenfalls durch neue Bronzeglocken zu ersetzten, muss die Kirchgemeinde Geld aufbringen, das es bis jetzt nicht gibt. „Wir haben uns drei Kostenangebote erstellen lassen. Das Komplettpaket: zwei neue Glocken, Eichenjoch, Schwungrad und Elektrik beläuft sich auf über 40.000 Euro“, erklärt der Bad Blankenburger. Mit dem Erwerb einer symbolischen Kirche aus Anker-Bausteinen können Interessenten dabei mithelfen, dass diese zwei Glocken angeschafft werden können und wieder ein volles Geläut über Bad Blankenburgs Dächern zu hören sein wird. Um in Zeiten von Corona die Ansteckung einzudämmen, haben die Kirchen allerorts ihre Angebote massiv zurückgefahren. Immer wenn die Kirchenglocken läuten, weiß man, sie fordern Menschen überall in ihren Häusern zum Innehalten auf. Beim Homeoffice, bei der Kinderbetreuung, in der Küche kann man sich bewusst machen: Ich bin nicht allein, es geht vielen Menschen im Moment so. Das schafft Gemeinschaft, die nicht sichtbar, aber weithin zu hören ist.