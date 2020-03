Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweiter Abschnitt der Breiten Straße in Lehesten wird saniert

Das große Bauen in der Schieferstadt geht weiter: Seit Montag laufen die Sanierungsarbeiten am zweiten Abschnitt der Breiten Straße. Voriges Jahr wurde bereits das rund 400 Meter lange Teilstück vom Markt bis Höhe Kläranlage/Stichweg zum Aubach grundhaft erneuert. Jetzt kommt der etwas kürzere Rest in Richtung Franken bis ungefähr Ortsausgang an die Reihe. Damit endet die geplante Bau-Winterpause und gleichzeitig der Komfort, gänzlich umleitungsfrei von Lehesten nach Steinbach am Wald und umgekehrt zu gelangen. Die offizielle Umleitung führte im ersten Abschnitt und auch jetzt wieder großräumig über Probstzella und Ludwigsstadt. Frei ist die Breite Straße ab sofort nur noch für Anlieger.

Da der Bahndamm nicht wie von der Stadt gewünscht ertüchtigt werden konnte (wir berichteten), fungiert abermals der hergerichtete Feldweg „Schinitzen“ als inoffizielle Umleitung vor allem die vielen Pendler. Das hat Beigeordneter René Steinbach (FW) auf der Facebook-Seite der Stadt bekannt gegeben, und bittet darum, einige Verhaltensregeln einzuhalten. So möchten Autofahrer nur die befestigten Flächen befahren, um witterungsbedingte Verschmutzungen an der Fahrbahn zu vermeiden. Die Höchstgeschwindigkeit ist, auch wegen der extra eingebrachten Querrinnen zur Entwässerung, auf 20 Stundenkilometer begrenzt, das Maximalgewicht auf 2,8 Tonnen. Der Rest ist gesunder Menschenverstand: Dem bergauf Fahrenden ist Vorrang zu gewähren, allgemeine Rücksichtnahme ist zu wahren, vor allem bei Begegnungsverkehr. Ausführende Firma bleibt Wachenfeld aus Blankenhain, bei der Planung gibt es einen Wechsel: Das Ingenieurbüro WBU aus Saalfeld hat den Staffelstab von Wöckel & Partner aus Wurzbach übernommen. Grund: Thomas Wöckel geht in Ruhestand, das Büro wird sich gegen Ende April auflösen. Laut Bauleiter Ferdinand Letsch von Wachenfeld wird derzeit die Bitumenoberfläche abgefräst, bevor Bordsteine, Kabel und Leitungen entfernt werden. Ihm zufolge dürfte die Maßnahme bis Ende Oktober andauern.