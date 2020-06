Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Bio im Selbstanbau und Tag der offenen Gärten

Vor fast genau 30 Jahren, am 21. Juni 1990, beschlossen die organisierten Kleingärtner des Kreises Rudolstadt die Umwandlung ihres VKSK-Kreisverbandes auf der Rechtsgrundlage der Bundesrepublik Deutschland in einen Kreisverband der Gartenfreunde. Heute erinnern sich Wilfried Gille und Thomas Müller an die Anfänge: Früher waren Siedler, Kleintierzüchter und Kleingärtner in einem Verband, nun ging jeder einen eigenen Weg.

30 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit haben ihre eigentlichen Wurzeln aber schon viel früher. Das organisierte Kleingartenwesen nach den Vorstellungen von Dr. Schreber entstand in Rudolstadt im Jahr 1920 mit der Gründung des Vereins „Krumme Wiese“, dem folgten 1923 der Verein „Große Wiese“ und 1924 die Vereine „Baumgarten“ und „Gemeindetal“ sowie „Turnerberg“.

Etwa 600 Familien erhielten auf diese Weise ein kleines Stück Gartenland zu sozialen Pachtpreisen und konnten hier ihre Essensversorgung aufbessern. In dieser Dr.-Schreber-Tradition wurde 1949 erstmals im Kreis Rudolstadt ein Kreisverband der Kleingärtner gegründet. Er führte den gemeinsamen Namen „Verband der Kleingärtner, Siedler-und Kleintierzüchter“. In der VKSK-Zeit selbst entstanden nach und nach 50 Sparten mit circa 1200 Kleingartenparzellen. Die Verantwortung für die Spartenarbeit lag in den Händen von Obleuten. Herrn Denker folgten Rudolf Hensch und dann Alexander Kral, der den VKSK-Kreisverband auch durch die Wende führte.

Gartenfreund Alexander Kral, letzter Vorsitzender des Kreisverbandes des VKSK, war erster Nachwende-Kreisvorsitzender der Kleingärtner. Arndt Straubel wirkte viele Jahre als Kassenwart mit. Der Kreisverband der Gartenfreunde trat im Juni 1990 dem Landesverband der Gartenfreunde bei, der bis heute als Dachverband aller Kleingärtner Thüringens gilt. Heute umfasst der Thüringer Landesverband 28 Verbände mit 1469 Vereinen und 64.936 Mitgliedern.

Bis 1993 entstanden aus den Kleingartensparten 52 Kleingärtnervereine mit 1750 Kleingarten-Pächtern und bildeten den neuen Kreisverband. Alexander Kral führte den neuen Kreisverband in einer Zeit mancher Veränderungen fast 25 Jahre, bis 2013.

Der VKSK-Kreisvorsitzende verfügte damals über ein kleines Büro, gleich neben dem Eingang zum heutigen Handwerkerhof von der Mangelgasse aus. Die Geschäftsstelle zog in den folgenden Jahren mehrmals um und fand im Handwerkerhof Stiftsgasse 21 schließlich die geeigneten Räumlichkeiten für eine neue Geschäftsstelle vor.

Die Kleingärtner nutzen heute die Vorteile des Bundeskleingartengesetzes für den Anbau von Obst und Gemüse in Bio-Qualität zum individuellen Verbrauch. Sie befassen sich mit den verschiedensten Aktivitäten für den Erhalt von Natur und Umwelt. Und nicht zuletzt wirken sie immer wieder durch ihre guten sozialen Seiten, etwa an Schulen und bei städtischen Festlichkeiten, beim Tag der „Offenen Gärten“ und jetzt auch infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Nachfrage zur Pachtung eines Kleingartens für und zum Arbeiten nahe und mit der Natur hat deutlich zugenommen. „Das spricht“, so Wilfried Gille, „für die Zukunftsfähigkeit des Kleingartenwesens und des Kreisverbandes.“

Es sei nicht leicht, so Gille, die jüngeren Kleingärtner zu überzeugen, dass Kleingärtnern auch bedeutet, nach dem Bundeskleingartengesetz Gemüsebeete, Beerensträucher, Obstbäume sowie auch Blumen in einem Pachtgarten mit einem sehr niedrigen Pachtzins zu haben. Viele Kleingärtner werden schon selber aktiv, um nicht erlaubte Koniferen, Nadel- und Laubbäume zu entfernen. Sind diese erst einmal groß, entstehen erhebliche Kosten für den einen oder anderen diese wieder zu entfernen.