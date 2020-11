Zwischen den Auktionen der größte Versandhandel in Rudolstadt

„World Wide Wendl“ steht an der Weltkarte in Martin Wendls Büro, die mit Stecknadeln übersät ist. In allen Ländern, wo das Rudolstädter Kunst-Auktionshaus Kunden hat, steckt eine der Nadeln. „Grönland fehlt noch“, stellt der Inhaber des Auktionshauses kritisch fest. Dafür bekommt Macau jetzt eine neue Nadel. Die ehemalige portugiesische Kolonie und heutige Sonderwirtschaftszone der Volksrepublik China gehört zu den gut 1000 Adressen, zu denen derzeit Pakete aus Rudolstadt unterwegs sind.

„Vier bis fünf Wochen nach den Auktionen fühlen wir uns immer ein bisschen wie Little Amazon“, sagt Seniorchefin Anke Wendl. Ein halbes Dutzend Packer sind dann damit beschäftigt, die versteigerte Ware in alle Welt zu verschicken. Wer den Zuschlag für eines der Objekte erhalten hat, bekommt zunächst eine Rechnung. Sind diese und die Versandpauschale bezahlt, geht das gute Stück auf die Reise. Tatsächlich habe man ein bisschen mit der Amazon-Mentalität der Leute zu kämpfen, sagt Martin Wendl. Heute bezahlen und morgen da, das gehe im Auktionshaus nicht, weil die Ware - vom kleinen Ring bis zum großen Gemälde - sorgfältigst eingewickelt und individuell verpackt werde: „Wenn etwas kaputt geht, ist es unwiederbringlich verloren“. Jeden Morgen holt ein großes Postauto dutzende Pakete in der August-Bebel-Straße ab.

Corona funkt dem aktuell wohl größten Versandhandel der Stadt dabei ebenso ins Geschäft wie der allgemeine Personalmangel. „Wir könnten noch gut einen Packer gebrauchen, der dreimal im Jahr flink und gewissenhaft mitmacht“, sagt Anke Wendel. Man versuche, so oft es geht Recyclingmaterial oder schon benutzte Kartons zu verwenden. Auch da ist Nachschub willkommen.

Zu beachten ist dabei jede Menge, von der richtigen Zollerklärung bis zu speziellen Bestimmungen in einzelnen Ländern. So darf in die USA kein Elfenbein eingeführt werden, innerhalb Europas nur solches, das vor 1947 verarbeitet wurde. Aus Frankreich bekam man nach der Sommerauktion in diesem Jahr ein paar Pakete zurück an den Absender - mit der Bemerkung, sie seien wegen der Pandemie derzeit nicht zustellbar.