Zwischen Klassik und Jazz: Konzert auf der Kleinen Bühne Saalfeld

Saalfeld. Die Bühne am Saalfelder Weidig hat im Herbst-Programm unter anderem Johanna Summer im Repertoire. Das ist noch zu erwarten:

Innerhalb von zwei Wochen finden fünf Veranstaltungen auf der Saalfelder Kleinen Bühne statt, informierte Lutz Langer vom Verein Kleine Bühne Saalfeld.

So wird die Singer-/Songwriterin Stevie McGee mit ihrer Band am Freitag, 5. November, ab 20 Uhr Songs von Janis Joplin oder Stevie Nicks sowie eigene Songs im Stil der 70er Jahre spielen. Am Tag darauf, am Samstag, 6. November, wird Stefan Kröll ab 20 Uhr die Gäste in gepflegtem Oberbairisch unterhalten. Kröll sei „mitreißend, unterhaltsam, aufklärerisch und lustig, nicht unbedingt politisch“, schreibt Langer in der Ankündigung. Dafür trete Kröll mit Klavierbegleitung Kraft seiner eigenen Hände auf.

Und weiter: Johanna Summer schlägt am Samstag, 13. November, ab 20 Uhr am Konzertflügel die Brücken zwischen Klassik und Jazz. Auf Basis der Musik Robert Schumanns, die sie seit ihrer Kindheit begleitet, „gelingt es Johanna Summer mit ihren Improvisationen, eine weite, dynamische Erzählung zu entwickeln, mal zart und zerbrechlich, mal spannungsreich, rhythmisch zupackend oder unwiderstehlich melodisch“, heißt es in der Ankündigung.

Eine Sonntagnachmittagsvorführung am 14. November ab 16 Uhr ergänzt das Kulturangebot im Herbst mit einem Theaterstück für Kinder. Gezeigt wird Stefan Ebelings „Papa Löwe und seine glücklichen Kinder“.

Natürlich, viele wissen das: Am 12. November wird auch der bekannte Wissens-Vermittler und Wissenschafts-Erklärer Professor Harald Lesch auf der Kleinen Bühne Saalfeld auftreten – unter der Überschrift „Bildung kann auch unterhaltsam sein“. Allerdings, so Lutz Langer, ist der Abend mit Harald Lesch schon seit langer Zeit ausverkauft und ein weiterer Harald-Lesch-Abend in der Kleinen Bühne Saalfeld für 2022 vereinbart.

Anregungen und Vorschläge zum Programm 2022 werden unter kleinebuehnesaalfeld@gmx.de entgegen genommen.