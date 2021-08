Eine Million Euro für verbesserte Bedingungen an Schulen im Saale-Orla-Kreis

Schleiz/Pößneck. Projekte in 15 Einrichtungen des Landkreises sollen bis zum Jahresende umgesetzt sein.

Der Saale-Orla-Kreis investiert in die Verbesserung der Infrastruktur eines Großteils seiner Grundschulen. „Zusätzlich zu den ohnehin schon auf den Weg gebrachten Projekten in diesem Bereich wurden der Kreisverwaltung durch das Thüringer Bildungsministerium Fördermittel in Höhe von 900.000 Euro zugesprochen“, teilt das Landratsamt mit. Durch Eigenmittel des Landkreises komme so eine Summe von gut einer Million Euro zusammen, die in verschiedene Maßnahmen in zwölf Grundschulen, zwei Förderzentren und eine Gemeinschaftsschule an Saale und Orla fließen soll.

Zum Teil handelt es sich dabei um Bauarbeiten, zum Teil um Anschaffungen, die gemäß Förderrichtlinie alle dem Ziel dienen, die Bedingungen für die Ganztagsbetreuung in den Einrichtungen nachhaltig zu verbessern. „Als Schulträger ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass in den Schulen die sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung des Lehrplans gegeben sind. Alles, was darüber hinausgeht, ist Zugabe. Insofern ist die Bewilligung der Fördermittel ein wunderbares Geschenk für uns“, erklärt Katrin Hempel vom Fachdienst Schulverwaltung im Landratsamt.

Gleichzeitig dränge die Zeit, denn die Projekte müssen bis zum Jahresende umgesetzt sein; mit Blick auf Lieferzeiten und volle Auftragsbücher vieler Firmen sei das kein einfaches Unterfangen. „Es ist schon sportlich, aber wir gehen davon aus, dass wir alle Maßnahmen ordnungsgemäß abschließen können“, so Katrin Hempel weiter.

Die größten Investitionen mit jeweils sechsstelligen Summen werden in Gefell, Krölpa und Oettersdorf getätigt. Allein 284.600 Euro fließen nach Gefell, um das Gebäude des bisherigen Speiseraums, das sich in Privateigentum befindet, zu erwerben und zu einer multifunktionalen Ganztagsspiellandschaft mit Speiseraum und Forscherinsel umzubauen. In Oettersdorf wird der Hort- und Speisebereich bis zum Jahresende erneuert und neu ausgestattet. In Krölpa entsteht eine Multifunktionssport- und Spielanlage.

Weitere Investitionen in einem Kostenrahmen zwischen 8200 und 78.500 Euro werden in den Grundschulen Blankenstein, Ebersdorf, Moßbach, Neunhofen, Neustadt, Oettersdorf, Ranis, Ruppersdorf, Schleiz und Tanna, der Gemeinschaftsschule Triptis sowie den Förderzentren in Pößneck und Schleiz getätigt. Die Umsetzung sei bereits angelaufen, heißt es.