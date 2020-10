10-Jähriger in Schleiz von Auto angefahren

Am Freitag kam es in Schleiz zu einem Autounfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag informierte, fuhr ein 76-jähriger Mann auf der Hofer Straße in Richtung Heinrichsruh. Ein 10-jähriges Kind rannte vom rechten Fußweg aus vor einem geparkten Transporter auf Straße.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der 10-Jährige fiel über die Motorhaube auf die Straße.

Laut der Polizei trägt der Junge nur leichte Verletzungen davon.

