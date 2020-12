100 Weihnachtssterne an Helfer in den Landkreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt

Der ambulante Hospizdienst der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein konnte in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier für die fast 100 ehrenamtlichem Helfer veranstalten. "Einen Dank und Gruß zum Weihnachtsfest sollte es trotzdem geben", teilte die Diakonie mit, "also haben die Leiterin Christine Josiger und die Koordinatorinnen Anke Schmidt und Anne-Kathrin Schmidt 100 kleine Geschenke verpackt und diese zu dem ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Landkreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt gebracht."

Kerze, Karte und Weihnachtsstern

Für jeden gab es eine große Kerzen, einen kleinen Weihnachtsstern und eine Karte mit herzlichen Grüßen. "Manchen haben wir persönlich angetroffen, anderen haben wir das Geschenk vor die Tür gestellt, viele haben sich zurück gemeldet, herzlich gedankt und Unterstützung auch während der Feiertage und zwischen den Jahren angeboten", sagt Christine Josiger. Auch ihr Dienst blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Dank der vielen Helfer musste aber auch 2020 keine Begleitungen abgesagt werden. "Wer Hilfe wollte, hat diese bekommen", wird mitgeteilt, "zwar oft am Telefon, aber auch so konnten zahlreiche Menschen unterstützt werden". Begleitung und Beratung werde weiterhin persönlich oder am Telefon geleistet. Hilfesuchende können sich telefonisch oder per Mail melden.



Kontakt: Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst

Christine Josiger, Tel.: 036651 / 3989 3989, Mail: Hospiz.Lobenstein@diakonie-wl.de