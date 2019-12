Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1000 Euro für Spielplatz-Sanierung

Adventszeit ist Spendenzeit. Und auch der Schleizer Unternehmer und FDP-Stadtrat Manuel Metzner will in der Adventszeit mit einer Geldspende Gutes tun.

„Es gibt viele gute Häuser, die eine Spende wert sind, zum Beispiel das Kinderhospiz. Dieses Jahr habe ich mich dafür entschieden, der hiesigen Region etwas zurück zu geben. Schließlich wird das Geld ja auch hier verdient“, sagt Metzner. Und so spendet er über seinen HMS Hausmeister Montage Service 700 Euro an den LSV 49 Oettersdorf für neue Trikots in der Kinder- und Jugendabteilung sowie 1000 Euro an den Förderverein der ABC-Grundschule in Schleiz.

Fläche zur Verkehrserziehung ist geplant

„Wir wollen den Spielplatz hinter der Schule im kommenden Jahr neu gestalten“, erklärt Anke Ritzschke vom Förderverein der ABC-Grundschule. Geplant ist der Bau einer Fläche für Roller- und Rollstuhlfahrer, die auch der Verkehrserziehung dienen soll. Zudem soll der Sandkasten neu angelegt werden. Der bisherige unter einem Pavillon befindliche Sandkasten soll zurückgebaut werden. Das Pavillon wird dann zum Lernbereich. Außerdem ist eine Beschattung des neuen Spielplatzes vorgesehen. „Die Spende kommt jetzt genau zur richtigen Zeit“, sagt Anke Ritschke. Auch Schulleiterin Karen Eck freut sich über das Geld. „Der Spielplatz ist für alle Schüler hier wichtig, sowohl für die Grundschüler als auch für die Kinder der Förderschule“, erklärt sie.