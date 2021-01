13-Jährige aus Wurzbach gefunden

Wurzbach. Die mehrtägige Suche nach der 13-jährigen Laura Schulz aus Wurzbach war erfolgreich. Nach aufwendigen Suchmaßnahmen, unter anderem Handyortungen, Fahndungsveröffentlichungen und der engen Zusammenarbeit mehrerer Polizeidienststellen bundesweit, konnte das Mädchen an Neujahr in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit einem zwischenzeitlich ebenfalls als vermisst gemeldeten Mädchen, wohlbehalten durch die Polizei angetroffen werden. Beide Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben, teilte die Polizei am Montag mit. red