14. Saale-Orla Hunderter startet bald

Tanna. 100 Kilometer wandern durch die Region. Wo man sich anmelden kann.

Für alle interessierten Wanderer findet vom 8. bis 9. Juli der bereits 14. Saale-Orla-Hunderter statt. Der Saale-Orla-Weg erstreckt sich über 329 Kilometer durch den Kreis, entlang von Dörfern, durch Wälder und vorbei an Gewässern sowie zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Wanderungen auf verschiedenen Strecken und Schwierigkeitsgraden gehen über 15 km, 25 km, 50 km oder sogar ganze 100 km. Start und Ziel sind jeweils in Tanna. Los geht es um 10 Uhr an der Turnhalle, Tanna Bahnhofstraße 28. Maximal 300 Teilnehmende dürfen an den Start gehen und höchstens 24 Stunden unterwegs sein. Eine gesundheitliche Eignung werde vorausgesetzt. Ein Trinkbecher ist mitzuführen für den Halt an den Verpflegungsstellen, die über die ganzen Strecken verteilt sind. Für die 100 Kilometer Wanderung gehöre ebenfalls eine Taschenlampe zur Ausrüstung. sr

Eine Anmeldung ist noch bis zum 5. Juli möglich. Weitere Informationen sind zu finden unter http://100.stadt-tanna.de/ oder über den Organisator, Thomas Müller 0162/735 89 93