174. Jahresfest im Michaelisstift von Gefell

Gefell. In Gefell feiert am kommenden Samstag das Michaelisstift zum 174. Jahresfest ein.

Der Michaelisstift Gefell lädt am Sonntag, 24. September, zum 174. Jahresfest. Das Fest steht unter dem Motto: „Mit dem Herzen sehen“ und beginnt 14 Uhr mit einem Festgottesdienst zu diesem Thema unter Leitung von Ramón Seliger, Rektor und Vorstand des Michaelisstiftes.

Anschließend sind vielfältige Angebote für die Gäste auf dem Gelände und in den Räumen der Tagespflege vorbereitet: Spiel und Spaß, Kreatives, eine Bastelstraße, ein Info-Stand der mobilen Seniorenbüros, Verkaufsstände, Bläserquartett, Musik im Festzelt, Kaffee, Kuchen, Gebratenes vom Rost und Getränke, Eis und Molkereiprodukte aus Altengesees, heißt es in der Ankündigung zu dieser Veranstaltung. Erstmals werden auch Kinder, Eltern und Schulleitung der neugegründeten Evangelischen Gemeinschaftsschule Weimar beim Jahresfest in Gefell dabei sein.

Die 1849 von Oberpfarrer Georg F. Bauerfeind gegründete Stiftung unterstützt Menschen mit Behinderungen, aber auch Menschen in Notlagen durch Seelsorge, Beratung, Lebensbegleitung und Förderung. Außerdem ist sie Trägerin von zwei Förderschulen und einer Gemeinschaftsschule in Bad Lobenstein und Weimar. Ferner ist die Stiftung Michaelisstift Gefell Gesellschafter der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH.

Wohnstätte, Lebenskulturhaus und Tagespflege

In den Wohnstätten Gefell, die zum Wohnverbund Michaelisstift der Diakoniestiftung gehören, leben etwa 60 Menschen mit Behinderung. Das Haupthaus wurde vor einigen Jahren um das Lebenskulturhaus erweitert. Dadurch ist ein Ort der Begegnung entstanden, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Dort wurde 2015 die Tagespflege in Gefell eröffnet. Die Tagespflege ist ein Angebot für ältere und hilfebedürftige Menschen, die zu Hause leben und sorgt seit 2015 für frischen Wind auf dem Gelände.