18-Jähriger kommt bei Tanna von Fahrbahn ab und landet im Graben

Tanna. Der junge Mann war mit seinem Auto in Richtung Schleiz unterwegs, als er von der Straße abkam.

Am Dienstagnachmittag machte sich ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Tanna, Ortsteil Zollgrün, auf den Weg in Richtung Schleiz. Kurz nach dem Ortsausgang kam er jedoch nach rechts von der Straße ab und landete mit seinem Auto im Graben.

Wie die Polizei mitteilte, zog sich der junge Mann dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug musste geborgen werden. Über den entstandenen Schaden, machte die Polizei keine Angaben.

