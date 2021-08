200.000 Zigaretten auf A9 beschlagnahmt

Die Schmuggelzigaretten stellten die Beamten in einem doppelten Boden an der Ladefläche des Kleintransporters fest.

Erfurt/Berg. Bei einer Zollkontrolle auf der A9 bei Berg haben die Beamten Schmuggelware festgestellt und verhinderten einen Steuerschaden von rund 34.000 Euro

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen beschlagnahmten am Donnerstag im Ergebnis einer Zollkontrolle auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung München bei Berg insgesamt 200.000 unversteuerte Zigaretten. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 34.000 Euro, teilt das Hauptzollamt Erfurt am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Auf der Ladefläche des Fahrzeuges befanden sich mehrere Rollen Maschendrahtzaun, Zaunsäulen und Werkzeug über dem doppelten Boden. Foto: Zoll

Die Schmuggelzigaretten stellten die Beamten in einem doppelten Boden an der Ladefläche eines in Polen zugelassenen Kleintransporters fest, der gegen 12 Uhr aus dem fließenden Verkehr gezogen und einer Zollkontrolle zugeführt wurde. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Rollen Maschendrahtzaun, Zaunsäulen und Werkzeug, heißt es in der Pressemitteilung.

Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung leiteten die Beamten gegen den 49-jährigen Fahrer ein Steuerstrafverfahren ein und beschlagnahmten sowohl die Schmuggelzigaretten als auch das Tatfahrzeug. Das Zollfahndungsamt München übernahm die weiteren Ermittlungen. Diese dauern an. Der Fahrer konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.