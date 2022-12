34 tote Enten an Waldrand gefunden – illegale Entsorgung vermutet

In einem Waldstück bei Lausnitz hat ein aufmerksamer Spaziergänger 34 tote Hausenten gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben an einem Waldrand in der Nähe von Lausnitz bei Neustadt (Saale-Orla-Kreis) offensichtlich 34 ausgewachsene, tote Enten illegal entsorgt. Wie das Landratsamt in Schleiz am Dienstag mitteilte, waren die Tiere am Montag unweit eines Hochsitzes an einer abschüssigen Böschung entdeckt worden, in unmittelbarer Nähe zum Speicher Neunhofen und zum Schwemmteich.

"Da es sich nicht um Wildenten, sondern um Hausgeflügel handelt, liegt der Verdacht einer illegalen Beseitigung der Kadaver nahe", hieß es im Veterinäramt laut einer Mitteilung. Ein Teil der Tiere werde jetzt durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz untersucht.

Das Veterinäramt bittet Zeugen um Hinweise, denen nahe des Fundortes etwas aufgefallen sei oder die etwas zu den toten Tieren sagen könnten.

Das sei gerade im Hinblick auf die Verbreitung von Tierseuchenerregern wichtig – im konkreten Fall auf die sich derzeit in Deutschland ausbreitende Geflügelpest.

Im Gegensatz zu anderen Landkreisen wurde der Geflügelpest-Erreger, das Aviäre Influenzavirus (HPAIV), im Saale-Orla-Kreis noch nicht nachgewiesen. Das Risiko eines Eintrags in Hausgeflügelbestände wird jedoch vom für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Löffler-Institut als hoch eingeschätzt. "Umso wichtiger ist es, Bestände mit auffälligen Verlusten oder Symptomen, die auf die Geflügelpest hindeuten, tierärztlich abklären zu lassen und dem Veterinäramt zu melden", so die Behörde.

Der Fundort der Tierkadaver. Foto: LRA Saale-Orla-Kreis

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.