56-Jähriger Autofahrer kommt auf B 2 von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Lkw

Auf der B2 in Schleiz ist am Dienstagabend ein Pkw mit einem Lastwagen kollidiert (Symbolbild).

Am Dienstagabend ist ein 56-jähriger Opelfahrer auf der B 2 in Richtung Schleiz mit einem Lkw kollidiert. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die andere Fahrbahn gekommen. Dort sei er mit dem Heck eines entgegenkommenden Lkw zusammengeprallt.

Der 56-Jährige sei von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Stehen gekommen. Ein 35-jähriger Motorradfahrer, der unmittelbar hinter dem Lkw fuhr, sei nur knapp von dem schleudernden Auto verfehlt worden. Er habe lediglich ein paar Trümmerteile abbekommen.

Keiner der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

