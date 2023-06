63 Unterschriften gegen Heizungsgesetz in Schleiz gesammelt

Schleiz. Bürgergespräche rund um das Thema Wärme auf dem Schleizer Neumarkt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott hat am Freitagvormittag auf dem Schleizer Neumarkt Unterschriften gegen das geplante Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung gesammelt.

„Wir als CDU haben diese Kampagne schon beim ersten Entwurf des Gesetzes aufgegriffen, um ein klares und starkes Signal gegen die Umsetzung senden zu können. Klimaschutz kann nur mit den Menschen gemacht und darf nicht aufgezwungen werden“, erklärte Herrgott gegenüber dieser Zeitung.

In Bürgergesprächen habe er grundsätzlich die Ungunst der Bürger über das sogenannte Heizungsgesetz zu hören bekommen. „Weil es an der Lebensrealität der Menschen im ländlichen Raum absolut vorbeigeht. Hier gibt es nicht die Möglichkeiten der Fernwärmeversorgung oder einen Altbau aus wirtschaftlichen Aspekten so zu Dämmen, dass eine Wärmepumpe effizient genutzt werden könnte“, erklärte das CDU-Landtagsmitglied weiter. Stattdessen spreche sich Herrgott selbst für die von der CDU befürwortete Technologieoffenheit aus, welche etwa Alternativen wie Biogas oder Holzpellets als Heizform berücksichtigen sollte. „Unter schwarz-rot wurde sowohl moderne Heizungen mit Öl als auch Gas oder Pellets gefördert“, unterstrich er. Die 63 gesammelten Unterschriften sollen mit weiteren von Parteikollegen gesammelten später an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gesendet werden.