65 Jahre voller gemeinsamer Erinnerungen

Saalburg. Das Ehepaar Zimmermann aus Saalburg feiert seine Eiserne Hochzeit.

Viel Zeit zum Durchschnaufen haben Brigitta und Rolf Zimmermann aus Saalburg gerade nicht. Familie, Bekannte und mehr geben sich derzeit die Klinke in die Hand. Denn es gibt bei den Eheleuten einen besonderen Grund zum Feiern: Sie sind seit 65 Jahren verheiratet.

Das Rezept für eine lange Ehe ist laut den Zimmermanns denkbar einfach: Gesund und munter bleiben. „Natürlich gibt es das ein oder andere Mal ein bisschen Streit“, so Rolf Zimmermann. „Aber das ist eben so. Das kann man nicht vermeiden und muss drüber stehen.“

Die Liebesgeschichte von Brigitta und Rolf Zimmermann begann wie so viele in den 1950er-Jahren bei einer Tanzveranstaltung in der Region. Sie stammt auch Rudolstadt, er wohnte in Unterlemnitz und war damals bei der Bereitschaftspolizei tätig. Wie genau damals der Funke übersprang, daran können sich die beiden nicht mehr erinnern.

Unterstützung der Familie

Vor 65 Jahren gingen Brigitta und Rolf Zimmermann dann den Bund fürs Leben ein. Das Hochzeitsfoto existiert noch und hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. „Damals war ich noch schlank“, erklärt Rolf Zimmermann lächelnd. Seine Frau ist besonders stolz auf ihr Hochzeitskleid. Extra für sie genäht, erzählt sie. Es war schlicht, aber von zeitloser Eleganz. „Schade, dass man so etwas nur einmal im Leben tragen kann.“ Nach vielen Jahren in Unterlemnitz lebt das Paar nun im ehemaligen Haus der Eltern von Rolf Zimmermann in Saalburg. Das Alter mache sich aber langsam bemerkbar, so Rolf Zimmermann. „Wir sind daher dankbar für die Unterstützung unserer Familie im Alltag“, erklären die beiden.