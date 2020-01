Schleiz . Für die Deutsche Stammzellspenderdatei ließen sich jüngst 82 Gymnasiasten in Schleiz typisieren.

82 Schleizer Gymnasiasten potenzielle Stammzellspender

Im Schleizer Gymnasium wurde jüngst für die 11. und 12. Klassenstufe speziell das Thema Leukämie und Stammzellenspende behandelt. Das teilte Volker Vopel, Lehrer am Gymnasium, mit.

Zur Themenstunde referierte Christa Fischer von der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) in der Aula des Gymnasiums zur Geschichte der Datei, zur Entstehung von Blutkrebs und zu Möglichkeiten der Stammzellenspende. Dabei erfuhren die Schüler der Oberstufe unter anderem, dass alle 15 Minuten in Deutschland ein Mensch an Leukämie – auch weißer Blutkrebs genannt – erkranke. Die Tendenz der Erkrankung sei zudem steigend. Die Heilungschancen für Patienten seien durch eine geeignete Stammzellenspende jedoch gut. Allerdings sei das Finden eines geeigneten Spender schwer, da viele Gewebemerkmale von Patient und Spender übereinstimmen müssen. Deshalb sollten sich möglichst Viele registrieren lassen.

Jeder kann sich kostenfrei typisieren lassen

Nach einer Fragestunde sahen die Schüler noch einen Kurzfilm und sollten derweil überlegen, ob sie sich selber als Stammzellenspender typisieren lassen wollen. „Christa Fischer war begeistert von den 82 Schülern, die ihre Wangenschleimhautproben zur Typisierung für die Datei zur Verfügung stellten und möchte in zwei Jahren wieder kommen. Ein großes Lob gebührt unseren Schülern für die sehr gute Disziplin während der Veranstaltung und ihrer hohen Einsatzbereitschaft“, teilte Volker Vopel mit.

Die Typisierung als Stammzellenspender ist übrigens kostenfrei. Interessierte können sich bei der DSD melden und die Materialien für die Typisierung anfordern. Auf dem Postweg erhalten Interessierte dann zum Beispiel Wattestäbchen für einen Wangenschleimhaut-Abstrich oder zwei Monovetten für die Blutentnahme beim Hausarzt. Zudem wird Verpackungs- und Versandmaterial zugeschickt. Die dann genommenen Proben werden zurück an die DSD mit dem portofreien Rücksendebrief und einer Einverständniserklärung geschickt. Mehr Informationen gibt es unter www.deutsche-stammzellspenderdatei.de.