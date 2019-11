Am Dienstag haben die Schüler aus Thüringen, Bayern und Sachsen ihre Videos und Schautafeln im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth präsentiert.

„Es wird für mich außerhalb des Privaten niemals ein größeres Ereignis als den Mauerfall 1989 geben. Ich habe die Grenzöffnung als 13-Jähriger bewusst erlebt. Denn ich bin eineinhalb Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt in Schnarchenreuth aufgewachsen. Außerdem ist meine Oma eine Thüringerin. Ich habe gesehen, wie die Trabi-Kolonnen durch Rudolphstein und meinen kleinen Ort gefahren sind. Deshalb freut es mich so, dass ihr euch mit diesem bewussten Erleben auseinandergesetzt habt“, sagte der Museumszweckverbandsvorsitzende und Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) in seinem Grußwort an Schüler und Zeitzeugen auf den 89 Sitzplätzen. Sinn und Zweck des Museums im einst geteilten Ort Mödlareuth sei es, die Geschichte Deutschlands und der innerdeutschen Grenze vor allem für jene Menschen darzustellen, die diese nicht erlebt haben können. Dazu gehören heutige Schülergenerationen.

„Alltag im Grenzgebiet“ heißt das Projekt, das Schüler der Freien-Montessori-Gemeinschaftsschule Bad Lobenstein und der Freien-Montessori-Volksschule Berg mit ihrem aus Bad Lobenstein kommenden Projektleiter Karsten Anders präsentierten. Die Schüler aus „Ost“ und „West“ haben gemeinsam drei Videos gedreht. Im zwölf minütigem Film „Alltag in der Sperrzone“ befragten sie Zeitzeugen zum Alltag im Sperrgebiet. „Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Die Mauer war für uns Alltag“, sagte Karl-Heinz Weber aus Blankenstein. „Meine Eltern und Freundinnen waren nicht begeistert, dass ich ins Sperrgebiet geheiratet habe und wir dort ein Haus gebaut haben. Denn sie konnten mich im Grenzort nicht einfach so besuchen, sondern mussten erst einen Passierschein beantragen. Bei den Eltern war es nicht so kompliziert, einen Passierschein ausgestellt zu bekommen, bei den Freundinnen jedoch sehr“, sagte seine Ehefrau Monika Weber im Video-Interview. Sie erzählte auch von den Konflikten im Beruf: Als Klassenlehrerin musste sie damals gegen ihre Überzeugung Schüler für einen dreijährigen oder längeren Dienst bei der Nationalen Volksarmee der DDR werben, die bei den Grenztruppen auch dafür zu sorgen hatten, dass Fluchtversuche in den Westen unterbunden werden. „Besonders schwer war es für mich, als meine Kinder in das Werbealter kamen. Zum Glück kam damals die politische Wende in der DDR und der Fall hatte sich erledigt“, erzählte Monika Weber.

Karin Mergner, die vor 53 Jahren in den westdeutschen Teil Mödlareuths geheiratet hatte, sagte im Video, dass sie und ihre Familie zwar direkt an der Grenze lebten, sich aber auf der bayerischen Seite nicht so eingesperrt fühlten wie die Nachbarn im DDR-Teil des Dorfes. „Von Fluchtversuchen aus der DDR und Grenzverletzungen haben wir vom Bundesgrenzschutz nie etwas erfahren“, sagte Karin Mergner.

In einem weiteren, spielfilmähnlichen Video namens „Die Flucht des Jürgen Schulz“ stellten die Schüler die Verhörsituation eines geflohenen DDR-Bürgers mit einem anderen Namen beim Bundesgrenzschutz nach. Die Gruppe habe sich in die Fluchtakte von 1974 eingelesen, um die Dialoge zu schreiben. „Meine Freunde konnten mich nicht besuchen, weil sie keinen Passierschein für das Sperrgebiet bekommen haben. Ich konnte nicht Bäcker werden, weil so früh kein Bus fuhr. Außerdem fühlte ich mich eingesperrt“, sagte der im Film Verhörte. Er habe eine Leiter geklaut und sei bei Blankenstein über die Grenze gestiegen. In dem dritten Video „Mödlareuth - Grenzanlagen der DDR“ erklärten die Montessori-Schüler für heute lebende Gleichaltrige den Aufbau des Eisernen Vorhangs.

„Fremde genauso willkommen heißen wie damals die Westdeutschen die Ostdeutschen“

„9. November 1989 - Wie war das?“ heißt das Projekt, das Schüler des Gymnasiums Bad Lobenstein, des Reinhart-Gymnasiums Hof, der Wirth-Realschule Hof und der Hufeland-Oberschule Plauen vorstellten. Sie schilderten, wie sie Zeitzeugen für Gespräche gewinnen konnten. Auf diese Weise konnten sie mit Unterstützung der Museumspädagogen Archivunterlagen sichten und Schautafeln erstellen, die bis zum kommenden Wochenende in der Ausstellungshalle des Mödlareuther Museums zu sehen sein werden. Jeweils fünf Schüler der damaligen Klassen 10 und 11 des Bad Lobensteiner Gymnasiums haben sich mit ihrem Geschichtslehrer Rainald Müller mit den 1989 geöffneten Grenzübergängen Blankenstein-Blechschmidtenhammer, Rodacherbrunn-Nordhalben und Hirschberg-Rudolphstein beschäftigt. „Die Geschichte eines Ehepaars, das bei der Grenzöffnung ein Ehepaar aus Bayern kennenlernte und noch heute mit diesen befreundet ist, hat mich sehr bewegt. Wir sollten aus der Geschichte lernen und Fremde genauso willkommen heißen wie damals die Westdeutschen die Ostdeutschen“, sagte einer der Bad Lobensteiner Gymnasiasten und erhielt viel Applaus.