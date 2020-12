Adventsfenster am Museum Hirschberg

Aufgrund der nicht stattfindenden Weihnachtsmärkte haben die Natur- und Landschaftsführerin Gesine Müller und Manuela Spörl von der Lichtblicke-Kreativwerkstatt sich etwas Anderes überlegt. Sie werden bis zu Heilgenabend ein Adventsfenster am Museumsgebäude in Hirschberg gestalten, in dem ein Quiz zu finden ist.

In jedem der sieben weihnachtlich geschmückten Fenster versteckt sich eine Sache, die gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Interessenten sollen die Wörter und das Lösungswort in den vor Ort angebotenen Advents-Flyer eintragen. Der Weihnachtsbriefkasten wartet auf Zuschriften.

Müller und Spörl verlosen unter allen Teilnehmen drei weihnachtliche Präsente im Wert von je 25 Euro. Die Verlosung findet am 23. Dezember statt.