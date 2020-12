Adventsfenster im Hirschberger Museumsgebäude laden zum Quiz ein

Naturführerin Gesine Müller (links) und Manuela Spörl von der Lichtblicke-Kreativwerkstatt stehen an einem ihrer Adventsfenster in Hirschberg, die die Einwohner zum Quiz einladen.

Hirschberg. Zwei Frauen haben in Hirschberg in sieben festlich gestalteten Fenstern Dinge platziert, die nichts mit Weihnachten zu tun haben.

Naturführerin Gesine Müller und Manuela Spörl von der Lichtblicke-Kreativwerkstatt haben sieben Adventsfenster im Erdgeschoss des Gebäudes geschmückt, in dem sich das Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte in Hirschberg befindet. In den festlich gestalteten Fenstern sollen Passanten je einen Gegenstand entdecken, der nichts mit Weihnachten zu tun hat.